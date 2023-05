Cote d'Ivoire: Ambassadeur Agalawal (Humoriste) - «J'ai préparé rien que des exclusivités pour le public»

interview

Il est l'un des meilleurs de l'humour ivoirien. A quelques heures de son spectacle «Je déménage» qui aura lieu, le samedi 29 avril 2023, au Palais des Congrès du Sofitel-Abidjan Hôtel Ivoire à Cocody, Agalawal s'est confié au Patriote. Dans cette interview, il situe les enjeux de son spectacle qui sera émaillé de plusieurs surprises agréables.

A ce jour, où en êtes-vous avec les préparatifs de votre spectacle : «Je déménage» ?

Tout se passe bien sur le terrain. La population accueille bien tout ce que nous faisons dans l'optique d'offrir un beau spectacle. Les Ivoiriens sont très enchantés à l'idée que cette fois-ci c'est à l'Hôtel Ivoire que je me produis. Cela nous donne beaucoup de signaux positifs, parce que produire le spectacle «Je déménage» à l'Ivoire marque une évolution, une progression dans notre carrière. Mon équipe et moi, sommes vraiment à fond dans les préparatifs, tout se passe bien. La communication grand public avec les affiches à travers Abidjan et environs, les spots télé, sans oublier que les tickets sont disponibles aux lieux habituels. L'achat des tickets est en cours.

Vous avez la particularité de tourner en dérision les questions cruciales d'actualité. A quoi le public doit-il s'attendre à ce « One man show » ?

Moi je joue mon rôle d'artiste et de leader d'opinion. Un artiste, évidemment, c'est celui qui fait de la satire, qui décrit, dénonce, une situation sociale. Les humoristes que nous sommes, puisons dans l'actualité pour constituer la trame et le fond de notre spectacle. C'est bon aussi de traiter les problèmes qui minent le quotidien de nos concitoyens et de la société entière. Pour le spectacle «Je déménage», c'est à ce niveau que les gens nous attendent. Traiter les questions d'actualité fait partie de notre rôle de leader d'opinion qui a la prérogative de dénoncer ce qui ne va pas. Humblement, c'est en cela que le public aime l'Ambassadeur Agalawal, parce qu'il sait le faire sans choquer, sans frustrer. On essaie de maquiller et habiller les questions en dénonçant les problèmes.

Les humoristes ivoiriens, vous faîtes preuve d'une solidarité et cohésion exemplaire en votre sain. Serez-vous seul tout au long du spectacle ?

Nous sommes heureux de cet esprit de solidarité et de cohésion. Ce spectacle est un « One man show », c'est comme un monologue, un « Stand up » où l'Ambassadeur Agalawal est seul sur scène. C'est l'Ambassadeur Agalawal qui donne rendez-vous à ses admirateurs pour leur permettre de passer 1h ou 1h45mn avec lui. Nous avons l'habitude de faire des spectacles en groupe comme à l'émission « Bonjour » de la Radiodiffusion télévision (RTI). A cet effet, on n'a pas suffisamment de temps pour jouer et communier avec notre public qui reste, naturellement, sur sa faim. Donc, ce One man show est le spectacle où l'Ambassadeur Agalawal seul sera sur scène. Il peut, par moment, avoir des incursions, parce qu'avec les humoristes, on ne sait jamais, une improvisation peut arriver à tout moment. Des confrères peuvent entrer en scène comme des trouble-fêtes, tout juste pour agrémenter la scène. Mais, le spectacle est strictement le mien.

«Je déménage» ! C'est l'intitulé du spectacle. Dites-nous, du Palais de la Culture de Treichville, vous voilà à l'Hôtel Ivoire. Est-ce à dire qu'on doit faire une lecture de 1er degré pour déduire qu'Agalawal abandonne ainsi le bas peuple de Treichville pour être désormais avec les bourgeois de Cocody ?

Les gens ne doivent pas lire ce spectacle au premier degré. L'interprétation juste que l'on doit avoir du déménagement de l'Ambassadeur Agalawal, du Palais de la Culture de Treichville à l'Hôtel Ivoire à Cocody est qu'il est en mission. Une mission diplomatique. Comme vous le dites si bien, je pars du Palais de la Culture à Treichville où il y a un public modeste, pour aller au Sofitel Hôtel Ivoire à Cocody où il y a les décideurs du pays. Je vais avec la commission du peuple, pour leur expliquer les problèmes et les soucis du grand peuple. C'est pourquoi j'ai intitulé le spectacle «Je déménage». Car, pour porter la voix du peuple aux décideurs, il faut aller au contact de ces derniers, à Cocody pour leur dire ce que le peuple vit afin qu'ils en tiennent compte.

Quelle invitation, à quelques heures de votre spectacle, adressez-vous au public ?

Moi, je suis prêt ! J'ai préparé rien que des exclusivités pour le public. Je demande au public de venir, j'essaie de roder le spectacle chaque jour en ajustant les angles. Je sais que les gens vont se marrer et prendre plaisir à être en ma compagnie le temps du spectacle. C'est aussi un challenge pour moi de jouer au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. Je n'y vais pas pour le nom. Dans ma mise en scène, je ne me revisite pas. J'ai préparé des exclusivités pour le public.