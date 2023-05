Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 05 Mai 2023

Burkina : Situation militaire- un chef militaire entendu sur la tuerie de Karma

Le directeur de la justice militaire a ajouté que des victimes ont aussi été entendues dans le cadre de l’enquête judiciaire. Il s'exprimait, jeudi 4 mai 2023, lors d'une rencontre entre le gouvernement et des leaders coutumiers. Le procureur militaire a ajouté que 136 corps ont été inhumés, à la suite du drame, avec l'autorisation du procureur près le tribunal de grande instance de Ouahigouya, en charge de l'affaire. Il a confirmé ainsi, les informations des ressortissants de la localité. Ceux-ci avaient affirmé, la semaine dernière, avoir inhumé 136 corps. Il s’agit, selon eux, de 20 enfants, 50 femmes et 66 hommes. Le jeudi 20 avril, des hommes en tenue militaire burkinabè ont encerclé le village de Karma, dans la province du Yatenga, et ont « tiré au hasard sur la population ». (Source :Apa)

Mauritanie : Energie- Ruée des investisseurs sur le pétrole et le gaz

Avec la découverte du champ gazier Greater Tortue Ahmeyim (Grand Tortue Ahmeyim, GTA) en 2015 à la frontière maritime avec le Sénégal et les derniers développements concernant le champ BirAllah, la Mauritanie est devenue une destination de plus en plus attrayante pour les investissements. Outre les avantages liés à l'approvisionnement en hydrocarbures, la Mauritanie devrait bénéficier de nombreuses opportunités économiques rendues possibles par la vente du pétrole et du gaz. Toutes ces opportunités seront présentées lors de la conférence et de l'exposition MSGBC Oil, Gas & Power, qui se tiendra les 21 et 22 novembre de cette année.(Source : Apa)

Togo : Lutte contre le terrorisme- Lomé réalise des « succès »

La partie septentrionale du Togo, frontalière avec le Burkina Faso, est devenue la cible de groupes jihadistes depuis trois ans environ. Après avoir conquis une grande partie des territoires des pays du Sahel, ils veulent désormais étendre leur influence dans les pays du Golfe de Guinée tels que le Togo. Mais Lomé a décidé de répondre à la hauteur de l'affront. Le président Faure Gnassingbé a indiqué récemment que les forces armées togolaises font subir d’éclatants revers à l'État islamique au Sahel (EIS) et au Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), deux groupes jihadistes qu’il identifie comme les principaux ennemis de son pays dans la lutte contre le terrorisme, sans que les populations n’en soient pas souvent informées. « Ce n'est pas parce que nous ne faisons pas de communiqué que nous n'avons pas de succès. Nous avons des succès. Mais c’est indécent de célébrer la mort d'une personne. Parce que nous avons encore des valeurs telles que le sens de l'humanité. Donc nous taisons cela », a déclaré le chef de l’Etat togolais, répondant à des journalistes de la presse togolaise en marge de la célébration du 63e anniversaire de l’indépendance du pays. (Source : Apa)

Guinée : Gouvernance CNRD- Sadiba Koulibaly prendra la parole ce soir…

Le Chef d’Etat-major général des armées, le Général Sadiba Koulibaly prendra la parole ce jeudi 04 mai, alors que le pays fait face à un nouveau regain de tension. Cet acteur clef de la junte au Pouvoir va s’exprimer sur les ondes de la RTG où il sera invité du JT (Journal télévisé) du 20h30′, a appris Africaguinee.com auprès du ministère de la défense. Cet officier de l’armée guinéenne est présenté comme le numéro 2 du CNRD (comité national du rassemblement pour le Développement). Il prend rarement la parole, mais c’est lui signe tous les communiqués du CNRD, acronyme de la junte au pouvoir en Guinée depuis le 05 septembre 2021. Les forces vives de Guinée appellent à une série de manifestations pour exiger un retour rapide à l’ordre constitutionnel, tandis que le mouvement syndical revendique une nette amélioration des conditions de vie des travailleurs. (Source : africaguinee.com)

Sénégal : Présidentielle 2024- LeF24 ignore l’appel au dialogue du président Macky Sall

La Plateforme de lutte des forces vives de la Nation (F24), regroupant les forces politiques et de la société civile de l’opposition, ne compte pas répondre à l’appel au dialogue lancé par le président de la République Macky Sall en direction de la présidentielle du 25 février 2024.La position du de la plateforme a été faite par le coordonnateur Mamadou Mbodj du F24 au terme d’une session de lancement des activités de l’organisation, tenue en présence de l’ensemble des leaders de l’opposition politique et des acteurs de la société civile sénégalaise. « Notre mission est d’amener les Sénégalais à nous rejoindre de plus en plus nombreux en ayant fini de comprendre que pendant onze ans Macky Sall n’a cessé de faire des promesses sans les tenir, qu’il n’a cessé de chercher à nous manipuler, nous intimider, nous sanctionner injustement et de nous en imposer », a déclaré le coordonnateur du F24, Mamadou Mbodj. En perspective de la manifestation appelée pour le 12 mai prochain, la Plateforme de lutte des forces vives (F24) invite les Sénégalais à un large front pour amener le Président Macky Sall « à renoncer définitivement à cette 3ème candidature illégitime et illégale, à « libérer tous les détenus politiques » et à « créer les conditions d’une élection présidentielle inclusive, libre et transparente en Février 2024 » (Source : adakar.com)

Côte d’Ivoire : Pétrole- Le Dg PETROCI Holding suspendu

Le conseil d'administration de PETROCI Holding a annoncé jeudi à Abidjan, la suspension de Vamissa Bamba du poste de directeur général en raison des missions d'audit qui ont cours au sein de cette entreprise. L'intérim de la direction générale est assuré par Mélaine Koné, conseiller technique au ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. L'annonce a été faite Joachim Beugré, le président du conseil d'administration de PETROCI Holding. « Le conseil d'administration de PETROCI Holding tient à porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que dans le cadre des missions d'audit au sein de l'entreprise qui ont débuté fin juin 2022 et qui se poursuivent, il a été décidé au cours de sa session extraordinaire du jeudi 04 mai 2023, la suspension de Monsieur Vamissa Bamba du poste de directeur général. A cet effet, madame Melaine Koné, conseiller technique au ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, est nommée directeur général par intérim », a dit à la presse, Joachim Beugré, le président du conseil d'administration de cette entreprise. Par ailleurs, M. Beugré a insisté que « cette décision intervient à titre conservatoire en vue de permettre le bon déroulement desdites missions » « Le directeur général n'est pas révoqué », a-t-il précisé (Source : abidjan.net)

Guinée équatoriale : Pancracio Nguema Ekua nommé gouverneur de Niefang

Il a été nommé le 3 mai 2023 par le président de la République Obiang Nguema Mbasogo. Pancracio Nguema Ekua Efiri est le nouveau gouverneur de Niefang ville de la province du Centro-sur, située dans la partie centrale de la région continentale de Guinée équatoriale. Il remplace à ce poste Jésus Engonga Nchama décédé. Précédemment gouverneur du district d’Akurenam situé dans la même province il va désormais assurer les nouvelles responsabilités de la ville de Niefang. Notons que ce poste de gouverneur dans la ville de Niefang est resté vacant depuis le 25 mars 2023 date du décès du gouverneur Jesús Engonga Nchama. (Source : Journal de Malabo)

Une sélection de Bamba Moussa