Kenya: L'enquête sur le massacre de la forêt de Shakahola s'élargit alors que les appels à davantage de contrôles sur les 'sectes' se poursuivent

Nairobi — Un autre " téléprédicateur " a également été mis en examen pour le massacre de plus de 100 adeptes de la secte kenyane " Good News International Church ", retrouvés morts dans la forêt de Shakahola (voir Fides 3/5/2023).

Ezekiel Odero, un riche télépromoteur dont l'église et le centre de prière "New Life" jouissent d'une grande popularité, fait l'objet d'une enquête pour meurtre, complicité de suicide, enlèvement, radicalisation, crimes contre l'humanité, cruauté envers les enfants, fraude et blanchiment d'argent. Les procureurs accusent Odero d'entretenir des liens avec le chef de la secte "Good News International Church", Paul Nthenge Mackenzie, qui est en détention préventive pour terrorisme, en raison de la mort de plus de 100 personnes, dont de nombreux enfants, qu'il persuadait de jeûner jusqu'à la mort par inanition "afin de rencontrer Jésus" (bien que certaines victimes, selon les premières autopsies, aient été tuées).

Les procureurs ont déposé devant le tribunal des documents sur la base desquels ils pensent qu'Odero et Mackenzie partagent un "historique d'investissements commerciaux", y compris une station de télévision utilisée pour diffuser des "messages radicalisés" à l'intention des fidèles. Selon les autorités kenyanes, parmi les personnes retrouvées mortes dans la forêt de Shakahola se trouvaient des disciples d'Odero.

Dans une déclaration au tribunal en début de semaine, Odero a déclaré qu'il voulait "se dissocier fortement" de Mackenzie et qu'il n'était pas d'accord avec ses enseignements.

En attendant, l'Église catholique, ainsi que d'autres groupes religieux, appellent les institutions publiques à renforcer les contrôles sur les "nouveaux phénomènes religieux" qui peuvent être une source de fraude ou pire, au détriment de la population. Mgr James Maria Wainaina Kungu, évêque de Muranga, a appelé à la responsabilité du gouvernement en matière de vigilance : "Dans l'Ancien Testament, chaque fois que le peuple s'égarait, les rois prenaient la responsabilité de leurs actes. Un bon berger n'égare pas ses brebis ; au contraire, il donne sa vie pour les brebis qui le connaissent par sa voix", a-t-il déclaré lors de la messe célébrée à l'occasion de la fête de saint Joseph le travailleur (1er mai).

L'évêque a souligné l'amour de Jésus pour ses fidèles et sa volonté de les guider et de les protéger. "De même, nous demandons aujourd'hui où se trouvaient le président et les agents de sécurité lorsque le massacre de Shakahola a eu lieu. L'extermination massive de personnes est inacceptable et ne correspond pas à la volonté de Dieu", a ajouté Mgr Wainaina.

L'évêque de Muranga s'est ensuite interrogé sur la manière dont ces organisations religieuses étaient enregistrées et a mis en garde contre l'utilisation déformée du sentiment religieux pour promouvoir des idéologies extravagantes et inacceptables.

Le président William Ruto s'est engagé à prendre des mesures contre les "églises" et les cultes peu scrupuleux qui donnent lieu à des phénomènes criminels.