Egypte: Amour dans le Christ, étude, dialogue, prière - Les 'quatre étapes' du Pape Tawadros pour restaurer l'unité entre les chrétiens divisés

Le Caire — Le dialogue entre les Églises et leur cheminement pour retrouver la pleine communion ne peuvent être fondés et modelés que sur la croix du Christ. C'est ce qu'a rappelé le Patriarche copte orthodoxe Tawadros II, à la veille de sa visite de trois jours à Rome, prévue du 10 au 12 mai.

Au cours de sa visite au Vatican, prévue pour marquer les 50 ans du début du dialogue théologique entre l'Église copte orthodoxe et l'Église de Rome, Tawadros aura l'occasion de rencontrer le Pape François et de s'entretenir avec lui. Avant de partir pour la Ville éternelle, le primat de l'Église copte orthodoxe a souhaité indiquer dans un bref discours filmé - diffusé par les canaux officiels du Patriarcat copte orthodoxe - quelles sont, selon lui, les "quatre étapes" à franchir pour fonder les relations entre les confessions chrétiennes afin de reconstituer la pleine unité entre les baptisés.

Le "premier pas" évoqué par le Pape Tawadros consiste à reconnaître que l'union entre les chrétiens de différentes confessions ne peut trouver sa source et s'épanouir que dans l'"amour en Christ" commun. Le patriarche parle d'"union dans l'amour", qui ne peut être vécue qu'en suivant les enseignements et les pas de Jésus, et reconnaît qu'après des siècles et des siècles de division, il faut du temps pour trouver le chemin de la pleine union, et que la confiance et le désir sincère renaissent dans les coeurs.

La "deuxième pas" indiquée par le patriarche Tawadros est celui de l'étude de la doctrine, de la géographie, de l'histoire et des traditions des différentes Églises. Le "troisième pas" est celui du dialogue, qui tire lumière et efficacité des deux étapes précédentes. "Au cours du dialogue, explique le Pape Tawadros, nous pouvons demander à l'autre personne : "Explique-moi ce que tu entends exactement par tes formules et tes mots". De cette manière, nous pouvons reconnaître que nous partageons la même foi, mais la langue ne nous aide pas.

Et c'est un problème dont nous souffrons depuis le malheureux "Concile de Chalcédoine". Après ce concile, rappelle le patriarche, des divisions ont commencé à déchirer les chrétiens, notamment en raison de malentendus sur la terminologie théologique. Nous avons été accusés de monophysisme (une doctrine qui éclipse la nature humaine du Christ, ndlr), un terme qui ne nous représente pas de la manière la plus absolue".

Le quatrième pas suggéré par le Pape Tawadro est celui de la prière : lorsque nous faisons ces quatre pas, a conclu le patriarche copte orthodoxe, nous arrivons au coeur du Christ, en marchant main dans la main. Ce sont les critères qui nous guident dans nos relations avec toutes les Églises du monde".

Le 10 mai correspond également à la "journée de l'amour fraternel entre l'Église copte orthodoxe et l'Église de Rome", célébrée chaque année à l'occasion de l'anniversaire du voyage du patriarche Tawadros à Rome en 2013, où il a rencontré pour la première fois le Pape François en personne.

Parmi les chefs des Églises d'Orient, le Pape Tawadros a été le plus décisif en soutenant fermement la recherche d'une date commune pour les solennités liturgiques de Pâques, actuellement célébrées à des jours différents par les diverses Églises et communautés de baptisés (voir Fides, 20/5/2019). L'appel à l'unification de la date de célébration de Pâques - comme le rapportait Fides à l'époque - avait déjà été exprimé par le patriarche copte dans une lettre envoyée en mai 2014 au Pape François, à l'occasion du premier anniversaire de leur rencontre au Vatican. Tawadros, chef de l'Église chrétienne numériquement la plus importante parmi celles présentes dans les pays arabes, était également revenu sur la question en novembre 2014, s'exprimant à Vienne lors des célébrations du 50e anniversaire de la Fondation Pro-Orient.