Bénin: Le nombre d'entreprises créées par des jeunes a triplé en 2022

Les entrepreneurs Richard Odjrado (à gauche) et Caludia Togbe.

Les jeunes poursuivent leurs rêves de création d'entreprise dans un contexte de boom numérique propulsé par les outils de cyber-administration mis au point par la CNUCED

Tout le monde ne peut pas transformer le vol d'un téléphone portable en une bonne expérience. Mais tout le monde n'est pas Richard Odjrado. Lorsque ce jeune entrepreneur béninois s'est fait voler son téléphone - pour la deuxième fois - il a transformé cette calamité en ingéniosité.

Odjrado, 34 ans, a créé un traceur antivol révolutionnaire pour smartphones qui alerte le propriétaire si son téléphone est déplacé sans sa permission, lui permettant ainsi de le localiser en cas de perte ou de vol. Le traceur fonctionne également à partir d'une montre intelligente conçue par lui.

Il a consacré près de deux ans à la recherche et au développement de sa solution antivol avant de lancer sa société AS World Tech, qui fabrique également des lunettes et des ordinateurs portables.

Boom des immatriculations

Entre 2019 et 2022, le nombre de jeunes créateurs d'entreprises au Bénin a explosé, faisant plus que tripler, passant de 7 416 nouveaux enregistrements à 23 312.

"C'est une croissance de 212 %", déclare Laurent Gangbes, directeur général de l'Agence pour la promotion des investissements et des exportations (APIEx) au Bénin, qui est à l'origine d'une initiative visant à numériser les services gouvernementaux et à faciliter les affaires dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.

Le boom est alimenté par un logiciel low-code développé par la CNUCED, et "montre qu'il existe une demande nationale pour des services numériques qui soutiennent les ambitions entrepreneuriales", a ajouté M. Gangbes.

Les jeunes sont à l'origine de nouvelles entreprises au Bénin

201920222019-2022

Nombre total de nouvelles entreprises27 37956 579+107%

Créées par des femmes8 93618 764+110%

Créées par des jeunes de 18 à 30 ans7 46023 312+212%

Source: CNUCED

La CNUCED a développé la plateforme MonEntreprise.bj en 2020, en utilisant son logiciel révolutionnaire conçu sur mesure pour aider les entreprises à se lancer efficacement en ligne.

Le Bénin s'est engagé à mettre en place un environnement commercial numérique qui offre des services innovants au secteur privé et permet aux entreprises de prospérer. "L'histoire du Bénin est celle de la mise en place d'un d'un environnement favorable ", déclare Frank Grozel, responsable de la facilitation des affaires à la CNUCED.

Le projet de facilitation des affaires CNUCED-Bénin est soutenu par les Pays-Bas.

Le logiciel a été déployé dans 10 autres pays en développement. Il est en cours de déploiement, abaissant les barrières à l'entrée dans le monde des affaires en Argentine, au Bhoutan, au Burundi, au Cameroun, à Cuba, au Salvador, au Guatemala, en Irak, au Lesotho et au Mali.

Une croissance fondée sur le numérique

L'entreprise de M. Odjrado prospère aujourd'hui grâce à l'approche numérique adoptée par le gouvernement béninois. La plateforme MonEntreprise.bj lui a permis de gagner beaucoup de temps et d'éviter bien des tracas.

"Je n'ai pas eu à me déplacer dans différents bureaux gouvernementaux pour obtenir les documents nécessaires. J'ai pu tout faire en ligne, de l'enregistrement de mon entreprise à l'obtention de mon numéro d'identification fiscale".

Il a enregistré AS World Tech en quelques minutes en juin 2021. Moins de deux ans plus tard, elle exporte dans 56 pays, dont la France et la Chine. L'entreprise s'apprête à construire une nouvelle usine de 16 000 mètres carrés au Bénin qui emploiera 218 personnes.

"Si vous restez dans le secteur informel, vous n'êtes personne. Vous n'avez aucune légitimité et n'êtes pas connu. Vous ne pouvez pas avoir de relations commerciales sérieuses. Il faut donc se regulariser", a-t-il conseillé.

De plus en plus de femmes se lancent dans l'entrepreneuriat

Les femmes sont plus nombreuses que jamais à utiliser la plateforme MonEnterprise pour créer leur entreprise.

Le nombre d'entreprises créées par des femmes a doublé entre 2019 (8 936) et 2022 (18 764), où l'on trouve des personnes comme Caludia Togbe qui profitent pleinement de la facilité avec laquelle il est possible de le faire.

"Je ne croyais pas que le système d'enregistrement des entreprises en ligne fonctionnerait comme promis, mais c'est le cas", a déclaré Mme Togbe. "C'est le rêve de tout entrepreneur de pouvoir créer une entreprise depuis son domicile. Dans d'autres pays de la sous-région, il faut trois semaines pour faire la même chose".

Les femmes représentent 33 % des 56 579 nouvelles entreprises créées au Bénin en 2022.

Pour Mme Togbe, la régularisation de son entreprise a contribué à changer les perceptions. Lorsqu'elle a commencé à chercher du travail au début de sa carrière, ses employeurs potentiels lui ont dit qu'elle était trop jeune pour le poste.

Mais elle a contourné leur avis pour lancer Origine Terre, une entreprise de cosmétiques à base de produits naturels. "En seulement trois ou quatre clics", ajoute-t-elle.

"Je ne pouvais pas attendre que quelqu'un m'embauche, alors j'ai décidé de créer mon propre emploi et de m'embaucher moi-même", a-t-elle déclaré. "J'ai toujours su que je voulais être mon propre patron. Mais ce n'est que lorsque j'ai touché le fond que j'ai décidé de franchir le pas et de créer ma propre entreprise".

Elle a commencé par fabriquer des produits cosmétiques naturels dans sa cuisine et à les vendre sur les marchés locaux. Au fur et à mesure que son entreprise se développait, elle s'est installée dans un petit atelier et a commencé à recruter des employés.

Aujourd'hui, Origine Terre est un phénomène populaire au Bénin. Ouverte en 2020 sur MonEnterprise, elle s'est développée pour inclure des produits de soins de la peau, des cheveux et du corps. Ses produits sont vendus dans des magasins partout en France et en ligne.

Origine Terre exporte vers le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Togo, et importe de Chine, de Côte d'Ivoire et du Ghana. Au Bénin, ses produits sont stockés dans les supermarchés locaux.