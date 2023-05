Seychelles: Le pays va numériser les procédures douanières pour les services de messagerie

Les Seychelles visent à numériser les procédures douanières pour les services de messagerie à l'aéroport international des Seychelles dans le but de limiter les erreurs et les retards, a déclaré le vice-président Ahmed Afif.

L'annonce a été faite par M. Afif lors d'une conférence de presse sur les décisions du conseil à State House jeudi.

M. Afif a déclaré qu'actuellement, il y avait beaucoup de paperasse impliquée dans ce service, ce qui laissait des marges d'erreurs et cela pouvait entraîner des retards et à la fin, c'est le client qui est perdant.

"L'intention est donc de moderniser le service afin que toutes les informations saisies par les agences de courrier et les compagnies aériennes soient saisies par les douanes. Cela sera également utilisé par les agents de dédouanement et évitera les retards causés à cause de la paperasserie", a-t-il expliqué.

M. Afif a également donné des détails sur les modifications de la taxe environnementale proposée annoncée lors du discours du budget 2023 du ministre des Finances, qui devait entrer en vigueur en avril mais a été retardée.

Les tarifs proposés l'année dernière étaient de 25 SCR (2 $) pour les petits hôtels de moins de 25 chambres, de 75 SCR (6 $) pour les établissements de 25 à 50 chambres et de 100 SCR (8 $) pour les hôtels de plus de 50 chambres.

Il a dit que cela n'avait pas eu lieu parce que des consultations étaient en cours entre le gouvernement et tous les partenaires concernés, plus spécialement sur la manière de percevoir le prélèvement.

"Ce qui a été convenu, c'est qu'il s'agira d'un montant fixe de 75 SCR (6 $) par nuit et ne s'appliquera pas aux citoyens et résidents seychellois. Il s'agit de personnes titulaires d'un permis d'occupation, de résidence ou de dépendance. Cela ne s'appliquera pas aux enfants de moins de 12 ans et membres d'équipage. Il sera mis en oeuvre au cours du second semestre et la date sera fixée et annoncée ultérieurement. Il sera perçu comme des impôts », a-t-il expliqué.

Il a dit que la décision a été prise parce que c'est plus simple et qu'une personne séjourne dans un petit ou un grand hôtel, l'impact causé sur l'environnement est le même.

M. Afif a également donné des détails sur un rapport du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale visant à la manière dont les Seychelles mènent leurs projets d'investissement.

Les projets d'investissement sont des infrastructures comme les maisons et les routes et l'année dernière, 1,4 milliard de SCR ont été budgétisés pour les dépenses d'investissement.

"L'idée est d'examiner comment nous planifions, consultons et mettons en oeuvre et comment nous effectuons les paiements et comment nous sélectionnons les personnes pour réaliser les projets. Ils ont également examiné les faiblesses et si nous prenions en considération le changement climatique en cours et comment nous nous adaptons. Une chose soulevée est que nous mettons 1,4 milliard de SCR (105 millions de dollars) et souvent cette somme n'est pas dépensée et c'est ce que nous appelons l'exécution de projets. Ils ont examiné pourquoi nous ne sommes pas en mesure de le faire, où se situent les problèmes et comment améliorer l'exécution des procédures », a-t-il déclaré.