Tunisie: Race 'Ichmilni' de Tunisie Télécom - L'inclusion numérique pour tous

Ces compétitions sont destinées aux jeunes porteurs d'idées ou de projets de toutes les régions de la Tunisie focalisant sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux et utilisant la technologie et le numérique pour un développement global, durable, équitable et inclusif.

Lancée par Tunisie Télécom et Enactus Tunisia sous le thème de « L'inclusion numérique dans les régions », la finale de la compétition « Race Ichmilni » est une occasion propice pour découvrir et encourager des jeunes porteurs d'idées et des startupers utilisant l'inclusion numérique et les nouvelles solutions technologiques pour un impact économique, social et environnemental et un développement régional inclusif, durable, global et équitable.

À cette occasion, une Cérémonie des Awards a été organisée mercredi 03 mai 2023 à Tunis, en présence de M. Nizar Ben Neji, ministre des Technologies de la Communication, M. Slim Ben Ammar, Chairman d'Enactus Tunisia et M. Lassaad Ben Dhieb, PDG de Tunisie Telecom.

« Race Ichmilni »

En effet, dans le cadre de son axe de Responsabilité Sociétale, Tunisie Telecom a lancé le 4 juillet dernier un programme majeur du nom de « Ichmilni », visant à généraliser l'inclusion numérique pour tous, sur tout le territoire tunisien. Cette compétition a pour objectif d'accompagner les porteurs d'idées et les entrepreneurs tunisiens à développer des projets innovants répondant aux enjeux majeurs de connectivité dans le pays.

Race « Ichmilni » a accueilli 45 idées de projets en Early Stage et en Advanced Stage. Après dépouillement, seuls 10 projets, des deux catégories à savoir Advanced Stage et Early Stage, ont pu accéder à la phase de bootcamp de 6 semaines pour suivre des sessions de formation et de coaching pour développer leurs idées et leurs projets.

Dans ce cadre, M.Ben Dhieb n'a pas manqué de rappeler qu'en tant d'entreprise responsable de la fourniture de services de communication, Tunisie Telecom joue et continue à jouer un rôle important dans la connectivité et la communication entre les individus, les entreprises et les pouvoirs publics.

"L'opérateur national est tenu de fournir des services de communication comme la téléphonie, l'accès à internet et les services de données à toute la population... Ces services sont devenus essentiels aujourd'hui pour les personnes, les entreprises et les pouvoirs publics...En somme, l'opérateur de télécommunications joue donc un rôle essentiel dans la connectivité, la communication et le développement économique et social dans les sociétés qui se veulent innovantes. Ce projet représente un vrai défi qu'on a réussi à relever, malgré toutes les difficultés", a-t-il affirmé.

Il a aussi rappelé que TT a déployé plus de 35.000 Km de fibre optique sur les 24 gouvernorats et toutes les délégations pour donner l'accès au très haut débit à tous les foyers tunisiens et que la fibre optique de Tunisie Telecom vient de remporter le prix du meilleur produit de l'année 2023 en Tunisie.

Compétition, collaboration et célébration

Pour sa part, M.Ben Ammar a indiqué qu'Enactus Tunisia a l'honneur de lancer, il y a quelques mois, avec son partenaire Tunisie Telecom, cet événement où l'entrepreneuriat est placé au premier rang.

"En tant qu'organisation d'entrepreneuriat social, qui mobilise des business leaders, des étudiants et des enseignants universitaires afin d'utiliser la force positive de l'entrepreneuriat pour un développement durable, global, équitable et inclusif, Enactus Tunisia repose sur trois piliers, à savoir la compétition, la collaboration et la célébration.

La compétition, car nous sommes convaincus que les moteurs qui se donnent à nos jeunes étudiants porteurs d'idées et des projets les penchent à se surpasser, à s'améliorer, à évoluer et à atteindre des niveaux les plus élevés.

La collaboration, car c'est seulement en conjuguant les efforts des uns et des autres qu'on arrive à lancer, à impacter et à réviser nos objectifs. Et là, toute l'équipe d'Enactus ne ménage aucun effort afin d'inspirer les jeunes, les encadrer, les accompagner et les encourager dans cette quête entrepreneuriale, outre son engagement à vouloir aller toujours plus loin.

La célébration, car l'esprit Enactus c'est aussi et avant tout l'expression de notre reconnaissance au plus méritant en célébrant tous les moments forts lors desquels on met à l'honneur l'entrepreneuriat, la créativité, l'innovation, l'engagement, la passion et surtout l'art de se différencier et se distinguer", a-t-il expliqué.

M.Ben Ammar a ajouté qu'à travers ces différents challenges qu'on organise autour des thématiques spécifiques, Enactus Tunisia ambitionne d'inspirer les jeunes et de les inviter à la culture d'initiatives, d'entrepreneuriat, de solidarité, mais aussi à une posture d'acteur actif de son propre changement et surtout à rompre avec la passivité et la culture de l'assisté.

"Nous voulons démocratiser l'accès à de nouveaux créneaux tels que l'innovation sociale, l'économie sociale et solidaire ainsi que les technologies digitales en favorisant leur utilisation et leur inclusion au quotidien", a-t-il encore précisé.

Seconde phase du projet de « couverture des zones blanches »

De son côté, M.Ben Neji a souligné l'importance de capitaliser sur les projets que le ministère est en train de réaliser ainsi que le projet des zones blanches, tout en rappelant que l'infrastructure est un axe très important.

Il a aussi indiqué le ministère a clôturé l'année dernière la première phase du projet des zones blanches, qui consiste à la couverture des zones blanches, qui présentent une densité de population faible, rendant tout investissement en réseau non rentable. Mais son objectif reste toujours de généraliser l'accès internet haut débit sur l'ensemble du territoire tunisien en favorisant les zones de déploiement prioritaire contribuant à réduire la fracture numérique entre les différentes zones du pays.

Dans ce cadre, il a annoncé que son département est en train de préparer pour le lancement de la seconde phase du projet de « couverture des zones blanches », étant donné qu'il existe d'autres régions qui ne sont pas bien desservies et la nécessité de mettre ces autoroutes numériques pour bien connecter ces régions.

"Connect the unconnected est un slogan très large portant beaucoup de significations. On ne vise pas uniquement les régions, mais aussi les domaines. On parle aujourd'hui de l'industrie 4.0, l'agriculture intelligente, le transport intelligent... Il faut connecter tous les domaines avec une bonne connexion pour une vraie valeur ajoutée et bien développer tous les secteurs. Le tic est au service de tous les domaines. On parle aujourd'hui aussi de l'Internet of Everything (IoE), pas seulement des personnes. On parle aussi des compteurs intelligents, des villes intelligentes, des véhicules connectés...", a-t-il affirmé.

Réduire l'écart numérique

Il a jouté qu'à travers ce projet, on contribuera à réduire davantage l'écart numérique entre les différentes populations. Un objectif dans lequel le ministère des Tics a beaucoup progressé où 94 circonscriptions ont été couvertes en réseau télécoms durant l'année 2022, permettant à 164 écoles, 59 centres de santé de base et 180.000 habitants d'accéder à des services télécoms de meilleure qualité.

Sur un autre plan, le ministre est revenu sur le Prix du Président de la République pour l'excellence numérique, tout en rappelant que ce prix est décerné aux personnes physiques de nationalité tunisienne ou aux entreprises ou aux organisations ou associations inscrites au Registre national des entreprises (RNE), une fois tous les deux ans à l'occasion de la célébration, le 17 mai, de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information.

L'objectif final étant d'encourager la recherche et l'innovation dans le domaine du numérique ainsi que de promouvoir les technologies de l'information et de la communication en faveur du secteur économique et des services sur le plan national et régional.