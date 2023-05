Sénégal: BRVM - Journée de cotation en hausse pour toutes les activités du marché ce 4 mai 2023.

La fin de la journée de cotation de ce jeudi 4 mai 2023 a été marquée par la hausse de toutes les activités de marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

La valeur des transactions est ainsi passée de 522,518 millions de FCFA le 3 mai 2023 à 756,026 millions de FCFA ce 4 mai 2023.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle gomme sa forte baisse de la veille, enregistrant une augmentation de 74,495 milliards à 7387,774 milliards de FCFA contre 7313,279 milliards de FCFA le 3 mai 2023.

Pour sa part, la capitalisation du marché obligataire a enregistré une légère hausse de 5 millions FCFA, passant de 9948,456 milliards de FCFA la veille à 9948,461 milliards de FCFA ce 4 mai 2023.

Concernant les indices phares, ils affichent aussi une hausse. C'est ainsi que l'indice composite (l'indice général de la Bourse) a progressé de 1,02% à 198,58 points contre 196,58 points la veille.

Pour sa part, l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) connait une hausse de 0,96% à 99,55 points contre 98,60 points précédemment.

La plus forte hausse est enregistrée par l'indice BRVM Prestige (qui regroupe l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), avec +1,35% à 101,97 points contre 100,61 points précédemment.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Nestlé Côte d'Ivoire (plus 7,45% à 7 935 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 7,34% à 1 170 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 7,26% à 665 FCFA), Oragroup Togo (plus 7,16% à 2 395 FCFA) et Solibra Côte d'Ivoire (plus 6,82% à 75 000 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Uniwax Côte d'Ivoire (moins 6,98% à 600 FCFA), Total Côte d'Ivoire (moins 6,48% à 2 020 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 4,00% à 960 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 3,23% à 600 FCFA) et Crown SIEM Côte d'Ivoire (moins 0,77% à 645 FCFA).