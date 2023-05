Sénégal: Lutte contre la pauvreté et la marginalisation sociale - Macky Sall souligne le rôle crucial de l'économie sociale et solidaire

Le président de la République a présidé ce 4 mai 2023, la 6e édition du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, qui se tient pour la première fois en terre africaine.

Macky Sall de souligner en tant qu'ancien maire, le rôle crucial de l'économie sociale et solidaire comme instrument de lutte contre la pauvreté et la marginalisation sociale. De par cette expérience à la base, il croit à la collaboration entre l'Etat et ses démembrements : villes, communes, collectivités territoriales et autres gouvernements locaux, pour le renforcement des capacités productives des couches sociales vulnérables, en particulier les jeunes et les femmes. M. Sall se dit convaincu de l'utilité de la coopération décentralisée comme moyen d'échange d'expérience sur les meilleures pratiques, et comme mécanisme de solidarité au-delà des frontières nationales.

Selon le chef de l'Etat, l'économie sociale et solidaire, qui désigne les entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations, ou fondations, dont le fonctionnement et les activités reposent sur un principe de solidarité et d'utilité sociale, est une réalité au coeur de la société.

Ici au Sénégal, informe Macky Sall, l'économie solidaire et sociale se pratique de longue date, avec la formule dite tontine, dont les membres se retrouvent par affinité, pour cotiser et récupérer leur mise à tour de rôle.

«C'est dire que dans un contexte de crise exacerbée, l'économie solidaire doit également s'appliquer à l'échelle internationale pour permettre aux Etats de disposer de ressources additionnelles en appui à leurs efforts internes », a fait savoir Macky Sall.

Alors que le monde continue de subir de plein fouet les conséquences cumulées de la pandémie et de l'invasion de l'Ukraine, il invite le Forum à attirer l'attention des pays et institutions partenaires sur la situation particulière des pays en développement dont les économies, structurellement faibles, sont assurément les plus déstabilisées par la crise.

Face à des défis inédits, M. Sall est d'avis qu'il faut des réponses innovantes et solidaires pour un monde plus juste et plus inclusif.

Dans son discours, se référant aux thématiques du forum, Macky Sall trouve indispensable un parce qu'à l'évidence l'Etat ne peut tout faire à lui seul ; mais sans lui, ses démembrements que sont les villes, communes et autres collectivités et gouvernements locaux ne pourraient rien faire.

D'où la nécessité selon lui, d'instaurer et maintenir un dialogue constructif dans la mobilisation des moyens d'action au bénéfice des populations cibles.