Congo-Brazzaville: Décentralisation et développement local - Les Nations unies réitèrent leur soutien au Congo

Reçu en audience le 3 mai, à Brazzaville, par le ministre délégué en charge de la Décentralisation et du Développement local, Juste Désiré Mondelé, le coordonnateur résident des agences du système des Nations unies, Chris Mburu, a réaffirmé son soutien à la mise en oeuvre effective de la décentralisation en République du Congo.

Selon Chris Mburu, le système des Nations unies privilégie le développement qui tend jusqu'à la population à la base. « On ne peut pas parler du développement si on ne touche pas les aspirations, les besoins de la population à la base. Quand on parle de développement de façon globale, nous pensons, au niveau des Nations unies, des Objectifs de développement durable (ODD). Et quand nous parlons des ODD, nous pensons à la manière dont nous devons accompagner les gouvernements dans leurs plans d'action. Au Congo, nous avons un gouvernement qui s'est choisi des priorités figurant dans le Plan national de développement, qui voudrait que ce programme soit traduit localement », a expliqué Chris Mburu à la presse.

Il a aussi rappelé que le Congo et le système des Nations unies parlent le même langage lorsqu'il s'agit de la localisation des ODD. « Nous avons la même lecture du développement de la situation. Il faut atteindre les plus démunis, les plus pauvres à la base et c'est ce que monsieur le ministre délégué est en train de faire dans le développement local. La décentralisation est au coeur du développement, on ne peut pas parler de décentralisation sans parler du développement local. La politique de la décentralisation est très claire, donc nous devons maintenant développer des actions très claires pour accompagner le gouvernement », a-t-il poursuivi, évoquant la nécessité d'associer également les partenaires au développement.

Le ministre Juste Désiré Mondelé, de son côté, a informé son interlocuteur de l'organisation, cette année, d'une table ronde et de la création d'une agence qui sera focalisée sur le développement local et à la décentralisation. Des initiatives que le système des Nations unies entend accompagner.