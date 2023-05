Libye: La Tunisie réaffirme sa position de trouver une solution à la crise en Libye

Le président tunisien, Kaïs Saïed, a reçu, le 3 mai, la ministre libyenne des Affaires étrangères, Najla Mangoush.

Lors de leur entretien, le chef de l'Etat, Kaïs Saïed, a réaffirmé la position ferme de son pays qui appelle à résoudre la crise en Libye en adoptant une approche se fondant sur son unité et rejette toute ingérence étrangère dans ses affaires intérieures, a indiqué le service de communication de la présidence tunisienne.

Selon la même source, le chef de l'Etat tunisien a souligné l'importance de continuer à renforcer la concertation et la coordination entre son pays et la Libye dans tous les domaines, notamment dans l'économie, les investissements, les énergies et la sécurité.

Par ailleurs, Kaïs Saïed a appelé à intensifier les efforts pour « réaliser les aspirations des deux peuples frères » à une plus grande intégration en surmontant toutes les difficultés qui l'en empêchent et « certains problèmes fabriqués de toutes pièces visant à perturber les relations fraternelles et la coopération entre la Tunisie et la Libye ».

Les deux parties ont eu également des échanges sur plusieurs dossiers bilatéraux ainsi que des enjeux régionaux et internationaux d'intérêt commun.