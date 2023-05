Egypte: 39e du championnat d'Afrique des clubs de handball - Les représentants congolais déjà en Egypte

Le club multidisciplinaire de la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP) et l'Association sportive Otohô qui participeront, du 9 au 18 mai, à la 39e édition du championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe ont terminé leur période de mise au vert et rejoint le Caire, en Egypte, où se déroulera la compétition.

Selon certaines sources proches des deux représentants du Congo dans la compétition qui met aux prises les meilleurs clubs du handball africain dans la catégorie des séniors dames, les équipes sont prêtes à faire une bonne compétition et atteindre leurs objectifs respectifs.

Les deux équipes font désormais la loi sur le handball congolais dans la catégorie des séniors dames et sont appelées à défendre le pays en remportant quelques médailles mises en jeu.

Grande habituée des compétitions africaines, la DGSP participera au 39e championnat d'Afrique des clubs avec une nette connaissance des équipes adverses. Depuis trois ans, elle joue régulièrement les compétitions Cahb et ses performances sont crescendo. Elle joue souvent contre les mêmes clubs et s'adapte aux exigences actuelles. Pour la prochaine édition, la DGSP affrontera, dans le groupe A, Petro Atletico d'Angola, FC Moknine de la Tunisie, Sporting Club d'Egypte, Fanz du Cameroun et CS Nouasser du Maroc.

Pour sa part, As Otohô s'engage, certes, dans cette compétition avec l'étiquette de novice mais sa détermination pourra la pousser à créer la surprise et faire tomber les grands. Forte d'un recrutement réussi, selon ses dirigeants, l'équipe d'Otohô est composée de meilleures joueuses du Congo et complétée par quelques athlètes venus d'Angola. Pour sa prémière particicpation, elle affrontera les équipes comme Primeiro d'Agosto d'Angola, FAP du Cameroun, Habitat HBC de la Côte d'Ivoire puis Al Ahly d'Egypte.

La 39e édition du championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe mettra aux prises, chez les dames et chez les messieurs, les meilleurs clubs du continent issus de dix pays dont l'Angola, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Maroc, l'Algérie, la République démocratique du Congo, l'Ethiopie, le Liberia et la Tunisie.

La participation de la DGSP et d'AS Otohô à cette compétition leur offre ainsi un espace qui leur permettra de justifier leurs oppositions sur le plan national, tout en cherchant une suprématie continentale en s'affrontant avec les autres titans.

Au cours des dernières saisons, ce sont ces deux clubs de la ligue de Brazzaville qui disputent régulièrement les finales des compétitions départementales et nationales. DGSP et Otohô font partie des clubs ayant fait un bon recrutement et possèdent des visions ciblées vers la performance et axées sur les résultats.