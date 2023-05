Congo-Kinshasa: Kasaï oriental - Les professionnels des médias de Tshilenge outillés sur les règles du métier

Les journalistes ont participé à une journée déontologique organisée en marge de la Journée mondiale de la liberté de la presse.

En marge de la Journée mondiale de la liberté de la presse, les professionnels des médias de Tshilenge, dans le Kasaï oriental, ont assisté, le 3 mai, à une rencontre déontologique organisée par l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique (Olpa), en partenariat avec le Bureau d'analyses et stratégies équilibrées (Base).

Dans son discours d'ouverture solennelle de l'atelier, le représentant de l'administrateur du territoire de Tshilenge, Faustin Ngandu Alala, a rappelé le thème de la Journée mondiale de la liberté de la presse « Façonner un avenir des droits : la liberté d'expression ; clé de voûte des droits humains ». Il a félicité l'Olpa et son partenaire Base pour l'initiative louable visant à amener les professionnels des médias de cette contrée à revisiter, pour la toute première fois, les règles qui régissent leur métier, tout en rappelant leur responsabilité durant la période électorale qui pointe à l'horizon.

Dans son intervention sur le respect de l'éthique et de la déontologie journalistique durant le processus électoral, Louis Kabongo Mubalengeja, président provincial de l'Union nationale de la presse du Congo (UNPC/Kasaï oriental), est revenu sur l'arsenal juridique qui régit le travail journalistique au Congo. Il a invité les professionnels de médias de Tshilenge au respect du Code d'éthique et de déontologie, principalement le principe de solidarité, et à s'abstenir de tout fanatisme vis-à-vis des promoteurs de leurs organes de presse respectifs. Le représentant de l'Olpa, Kabongo Mbuyi, est aussi revenu sur les réformes et innovations dans le secteur médiatique congolais. Il s'est appesanti sur l'ordonnance loi du 13 mars 2023 qui fixe les modalités de l'exercice de la liberté de presse, d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo. Il a expliqué que cette nouvelle loi de 141 articles répond à plusieurs préoccupations des acteurs du paysage médiatique et devra être intériorisé par tout professionnel de médias car nul n'est censé ignorer la loi. Il s'en est suivi un débat houleux entre participants et représentant de l'UNPC/Kasaï oriental. Des exemplaires du Code d'éthique et de déontologie ont été distribués aux journalistes participants en dur tout comme en version électronique ainsi que les différentes lois sur le secteur de la presse congolaise.