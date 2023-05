Congo-Brazzaville: Ministère des Hydrocarbures - Le personnel formé à la gestion de la chaîne pétrolière

Des cadres et agents du ministère des Hydrocarbures renforcent leurs capacités, depuis le 3 mai, à Brazzaville, sur la maîtrise des principaux enjeux économiques et contractuels de la chaîne pétrolière. Durant dix jours, ils vont aussi échanger sur l'industrie pétrolière et gazière dans son environnement énergétique géopolitique.

La formation du personnel du département des Hydrocarbures est en lien avec le programme pluriannuel initié en 2021 par le ministre Bruno Jean Richard Itoua, a indiqué son directeur de cabinet, le Pr Macaire Batchi. Cette initiative vise, a-t- il ajouté, à renforcer les capacités opérationnelles du personnel en vue de combler les déficits de connaissances dans le secteur pétrolier.

Les bénéficiaires et les formateurs de l'Institut management de Brazzaville vont également essayer de décrire les activités pétrolières et les caractéristiques des marchés. Ils tenteront de cerner les différentes parties de la chaîne pétrolière et gazière, d'analyser les fondamentaux économiques de la chaîne pétrolière, y compris d'appréhender les outils de gestion et d'évaluation économique des projets pétroliers et gaziers nationaux.

Cette session de renforcement des capacités comprend, en effet, trois axes majeurs, à savoir la formation initiale pour offrir à certains agents les rudiments des activités pétrolières, notamment l'initiation à la chaîne pétrolière et gazière; la formation thématique pour les agents qui disposent d'un certain niveau d'expertise dans le domaine pétrolier ; et la formation sur les enjeux stratégiques du secteur, réservée aux managers et top managers.

« Il s'agit notamment pour le personnel nouvellement arrivé au ministère des Hydrocarbures d'être initié et de maîtriser l'essentiel des activités de toute la chaîne pétrolière et gazière. Dans le contexte actuel, il nous revient de former certains cadres pour le suivi de cette activité. Pour ce faire, il s'agit notamment de mieux maîtriser les subtilités du circuit de commercialisation et de trading du gaz naturel liquéfié sur le marché international et sur le plan local », a précisé le Pr Macaire Batchi.

Il a, enfin, réitéré l'engagement de la tutelle de poursuivre le programme de renforcement des capacités et la volonté d'assurer la formation continue du personnel étatique dans ce secteur clé de l'économie congolaise.