Sénégal: Appel au dialogue - El Hadj Mansour Mbaye plaide la participation de toute la classe politique

Le président des communicateurs traditionnels du Sénégal, El Hadj Mansour Mbaye, réagissant à l'appel au dialogue lancé par le président de la République Macky Sall, invite toutes les forces vives de la Nation, les acteurs politiques en particulier, à saisir la main tendue réitérée du chef de l'Etat en participant à ces concertations dans l'intérêt exclusif du Sénégal et en travaillant à « taire la violence physique et verbale » pour l' « épargner des tensions inutiles aux conséquences désastreuses ».

Le président des communicateurs traditionnels du Sénégal et régulateur social de grande renommée, El hadj Mansour Mbaye «Madiaga», a réagi à l'appel au dialogue lancé en avril dernier par le président Macky Sall.

En tant que témoin oculaire, il fera d'abord la genèse du dialogue dans l'histoire politique récente du Sénégal. Pour motiver « la pertinence de l'appel au dialogue inclusif et constructif réitéré du chef de l'Etat et l'impérieuse nécessité pour la classe politique d'y participer », El Hadj Mansour Mbaye rappellera d'abord qu'il a fallu attendre sept ans, de 1951 à 1957, pour que Me Lamine Gueye accepta la main tendue de Léopold Sedar Senghor pour leur réconciliation ».

Il en a été de même entre « le président Abdou Diouf et Me Abdoulaye Wade comme entre Ibrahima Sarr et Chopard Sarr, deux frères de même père et mère, qui militaient dans des partis différents et qui ont finalement partagés le même gouvernement». Aussi, « leurs réconciliations ont respectivement été positivement sanctionnées par le choix de Lamine Gueye comme Président de l'Assemblée et l'entrée à deux reprises de Me Wade dans les Gouvernement de majorité présidentiel élargi et celui dit de réconciliation, d'ouverture et de concertation », a-t-il poursuivi.

Qui plus est, « à la fin de son magistère en février 2000, son plus radical opposant devenu Président, Me Wade, se rendit d'abord à Touba auprès son marabout, Serigne Saliou Mbacké Rta, puis partit voir Adja Coumba Dème la maman de Abdou Diouf qu'il désigna pour aller le représenter en Egypte ». Par conséquent, « cette tradition de dialogue fait la spécificité, l'exception sénégalaise et la marque de fabrique de notre modèle démocratique que nous envie le monde entier », a soutenu le président des communicateurstraditionnels du Sénégal. Avec deux alternances politiques pacifiques, « le peuple sénégalais, seul souverain, a fini de montrer, à travers le suffrage universel, sa maturité», dira t-il.

Aussi, tout en adhérant à l'appel au dialogue lancé par le président Macky Sall, El Hadj Mansour Mbaye a invité toutes les forces vives de la Nation, les acteurs politiques en particulier, à participer à ces concertations dans l'intérêt exclusif du Sénégal. « Aux partis au pouvoir comme à ceux de l'opposition, étant tous des Sénégalais, sachez que nous ne sommes préoccupés que par la paix sociale et la stabilité du Sénégal », dira-t-il.

A cet effet, « je vous invite solennellement, tant que vous êtes, de faire votre la célèbre recommandation de Serigne Abdoul Aziz Sy Dabaakh Rta, « Tappé Khol Yi », en mettant de côté vos égos en travaillant à taire la violence physique et surtout celle verbale pour sauver la barque Sénégal pour l'épargner de tensions inutiles aux conséquences désastreuses», a-t-il conclu.

El Hadj Mansour Mbaye « Madiaga », Khalife de la famille d'El Hadj Amadou Mbaye Maodo, Moukhadamm et Porte-voix de Cheikh Seydi El Hadj Malick Sy Rta, s'exprimait en marge de l'annonce de la célébration annuelle, sur instruction de Serigne Abdoul Aziz Sy Dabaakh Rta, de la journée de prières dédiées à son défunt père, qui aura lieu le samedi 6 mai courant à la sainte cité religieuse de Tivaouane.