Sénégal: Préparatifs de la Tabaski 2023 - Amadou Ba annonce un Conseil interministériel...

Après les démissions de Yankhoba Diatara et de Aly Saleh Diop du Gouvernement, le ministère de l'Élevage et des Productions animales et celui des Sports ont été confiés au Premier ministre, Amadou Ba qui va les cumuler avec son poste. Les passations de service se sont tenues hier.

Le Premier ministre, Amadou Ba, a fait sa passation de service avec le Ministre de l'Élevage et des Productions animales sortant, Aly Saleh Diop. Le Chef du Gouvernement a pris les rênes de ce ministère à moins de deux mois de la fête de Tabaski. C'est la raison pour laquelle il a profité de cette occasion pour engager tout le département, en relation avec les acteurs du secteur de l'élevage, à prendre les dispositions pour couvrir les différents besoins, notamment en moutons de Tabaski.

« Dans les prochains jours, je présiderai un Conseil interministériel spécialement consacré aux préparatifs de la Tabaski 2023 », a annoncé le Premier ministre. Selon lui, le secteur de l'élevage est à la croisée des chemins dans un monde marqué par la crise post-Covid et le conflit russo-ukrainien. Ce contexte, qu'il juge assez éprouvant notamment pour les pays en développement, nécessite, d'après lui, une mobilisation de tous les acteurs autour de l'objectif de souveraineté alimentaire pour lequel le secteur de l'élevage est appelé à jouer un rôle d'une importance capitale.

« Cette ambition est à la portée de notre pays, compte tenu de la qualité des ressources humaines du ministère de l'Élevage, de l'énorme potentiel du secteur dont l'engagement des acteurs est connu pour son amélioration significative », a-t-il renseigné.

Auparavant, le Chef du Gouvernement a listé les réalisations faites dans le secteur de l'élevage. Il s'agit, entre autres, de la bonne couverture des besoins en moutons de Tabaski aussi bien en 2021 qu'en 2022, de l'amélioration génétique en nette progression, de l'organisation du premier recensement national de l'élevage. Des réalisations qui, selon lui, attestent du dynamisme actuel du secteur de l'élevage dans la perspective de souveraineté alimentaire « si chère au Chef de l'État, Macky Sall ».

... décline la feuille de route pour les Sports

Le Chef du Gouvernement a effectué sa passation de service avec le Ministre des Sports sortant, Yankhoba Diatara. À cet effet, il a évoqué les avancées significatives et les résultats qui, d'après lui, « nous valent l'admiration de l'Afrique et du monde entier ». Malgré ces performances, Amadou Ba, estimant qu'il y a toujours des défis à relever, a fait part des nouvelles et pertinentes directives du Chef de l'État pour faire du Sénégal une nation de sports et de sportifs de premier plan.

« Le Président de la République, Macky Sall, nous demande de créer un modèle performant de gestion des infrastructures sportives », a indiqué le Premier ministre. Dans cette perspective, il a relevé que la construction, dans 26 départements, de stades fonctionnels avec toutes les commodités nécessaires, sera réalisée dans les meilleurs délais.

Il a promis la poursuite de l'étude sur la création d'une agence de gestion des infrastructures sportives et mis l'accent sur la formulation et la finalisation du projet de loi portant Code du Sport. Entre autres directives, le Premier ministre annonce la relance et l'intensification de la dynamique du mouvement « Navétanes » dans son volet « sport », de même que la réhabilitation de l'éducation physique et sportive dans les établissements scolaires et universitaires.

PASSATIONS DE SERVICE

Yankhoba Diatara et Aly Saleh Diop expriment leur reconnaissance au Chef de l'État

Les ministres Yankhoba Diattara et Aly Saleh Diop quittent définitivement le Gouvernement. Démissionnaires, ils ont fait leur passation de service, hier, avec le Premier ministre, Amadou Ba, à qui le Chef de l'État a confié les deux portefeuilles dont ils avaient la charge. Lors de cette cérémonie, ils ont remercié le Président de la République pour la confiance portée sur leurs personnes.

« Pendant tout ce temps que j'ai passé dans le Gouvernement, j'ai bénéficié de l'attention bienveillante et de la générosité du Président de la République et de sa réactivité dans les contextes particuliers », a reconnu le désormais ex-Ministre des Sports. Se remémorant de la Coupe du monde au Qatar, il dit apprécier « combien le Chef de l'État était attentif et sensible dans tout ce qui touchait le Sénégal à travers l'équipe nationale ».

Selon lui, le Sénégal est sur une bonne marche de progression dans la réalisation des infrastructures sportives de qualité, à l'image du stade Maître Abdoulaye Wade et de Dakar Arena. Il a souhaité plein succès au Premier ministre.

Pour sa part, Aly Saleh Diop a soutenu qu'il ne saurait jamais remercier le Chef de l'État pour « cette marque de confiance ». Il a exprimé sa satisfaction d'avoir participé à la gestion du pays et profité de l'occasion pour revenir sur quelques réalisations engrangées grâce « à la vision éclairée et aux orientations du Chef de l'État ».

Il a rappelé l'amélioration des conditions de travail des agents du ministère de l'Élevage et des Productions animales, une subvention des salaires des agents, la construction de nouvelles infrastructures pour les services déconcentrés, l'organisation du premier recensement du cheptel. Lequel, dit-il, n'a jamais été réalisé dans ce pays.