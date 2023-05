Afrique: La fête des travailleurs célébrée avec faste à l' ESAL

La Journée Internationale des travailleurs a été célébrée ce lundi 1er Mai 2023 comme partout ailleurs dans le monde et comme à l'accoutumé l'Ecole Supérieure des Affaires (ESA) n'a pas dérogé à la tradition.

Le personnel administratif, les agents d'appui, les enseignants, de l'Ecole Supérieure des Affaires (ESA), du Cabinet Audit Expertise Comptable (AEC) et les membres du bureau des veuves du Fonds d'Aides aux Veuves et Orphelins (FONDAVO) ont pris part actif à la manifestation du 1er Mai, à travers un tournoi de football masculin et féminin. A l'issue des compétitions, les équipes gagnantes sont reparties avec un trophée et une enveloppe de la part du Fondateur-Directeur Général de l'ESA.

A cette occasion, le Fondateur-Directeur Général de l'ESA, Dr Charles BIRREGAH dans son adresse de circonstance a traduit son satisfecit et son encouragement aux enseignants pour leurs efforts constants et le professionnalisme dont ils ont fait preuve au quotidien pour rendre notre institution, l'Ecole Supérieure des Affaires (ESA) plus performante en vue d'un développement harmonieux et profitable pour nous. Avant de dérouler les avancées de l'ESA en ces termes

« ... ESA a obtenu le Prix Excellence de la CEDEAO lors de la proclamation des Résultats du Prix Qualité de la CEDEAO le 15 Février 2023 à Abudja au Nigéria. Elle est membre de l'AFNOR (Agence Française de Normalisation). ESA est également membre de TogoRER. C'est dans le contexte de la célébration de la Journée Internationale de la Francophonie Edition 2023, comme chaque année autour du 20 mars, ESA membre-Titulaire de l'Agence Universitaire de la Francophonie-Togo (AUF-TOGO) a sponsorisé la 1ère Edition des Olympiades de la Francophonie 2023 en partenariat avec le Centre d'Employabilité Francophone ».

Un déjeuner a été offert au personnel administratif et agents d'appui, enseignants, personnel du Cabinet Audit Expertise Comptable (AEC) et les membres du bureau des veuves du Fonds d'Aides aux Veuves et Orphelins (FONDAVO).

L'Ecole Supérieure des Affaires (ESA) forme dans les domaines tertiaires et technologiques pour l'obtention du diplôme de Brevet de Technicien Supérieur (BTS), de la Licence Professionnelle (BAC+3) et du Master professionnel (BAC+5).

ESA dispose de trente-cinq (35) filières au BTS, en Licence et Master Professionnels. Elle est certifiée ISO 9001 version 2015, ISO 21001 version 2018 et reconnue par l'Etat togolais.

Vingt-deux (22) Diplômes de l'ESA sont accrédités par le CAMES, dont douze (12) diplômes de Licence Professionnelle et dix (10) diplômes de Master professionnel. Nos diplômes sont reconnus par la Word's Education Service (WES) des Etats-Unis et du Canada, et Campus France.

ESA est agréée Centre d'Excellence en Science de Gestion pour la formation au Diplôme d'Etude Comptable en Gestion Financière (DECOGEF) (BAC+3), Diplôme d'Etude Supérieure Comptable en Gestion Financière (DESCOGEF) (BAC+5) et Diplôme d'Expertise Comptable et Financière (DECOFI) (BAC+8) de l'UEMOA.

ESA est champion universitaire du football masculin et champion universitaire du football féminin, en Taekwondo, vice-champion en Basketball.

N.B : Photos illustratives des matches de football lors de la célébration de la Fête du 1er Mai 2023 à l'ESA