Togo: Mise en garde de Dago Yabré aux OPS et membres des CLC

Par une directive N°003/2023/P/CENI, le président de la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante), Dago Yabré, a tenu à mettre en garde les OPS (Opérateurs de Saisie) et les membres des CLC (Comités des Listes et Cartes) sur la façon dont les opérations sont conduites dans les centres de recensement de la Zone 1 (Grand Lomé et Maritime).

Selon les termes du document, dont nous nous sommes procuré la version numérique, le premier responsable de la CENI dit avoir constaté « que certains opérateurs de saisie (OPS) et membres des Comités des Listes et Cartes) ralentissent volontairement les enrôlements et traitement des données en vue de la délivrance rapide des cartes aux électeurs ».

Il poursuit, que « ces comportements inciviques ne sont pas de nature à aider les populations qui se sont mobilisées pour se faire inscrire sur les listes électorales, avec des files d'attentes dans plusieurs centres ».

M. Yabré tient donc à rappeler « aux OPS que les scores des binômes sont enregistrés automatiquement dans le PRS et seront utilisés pour les prochaines affectations dans les zones 2 et 3 et éventuellement les prochains appels à candidature ».

C'est un rappel aux allures de mise en garde qui est envoyé aux présidents et membres des CELI pour être transmis à tous les OPS et membres des CLC.

Pour information, plusieurs irrégularités dans les opérations de recensement sont soulevées ces derniers jours par certaines formations politiques qui réclament une prorogation de ces opérations démarrées depuis le 29 Avril dernier dans la zone 1 et qui se poursuivent, sauf prorogation accordée, jusqu'au 06 Mai 2023.