Cote d'Ivoire: Football-Ligue 1 (24ème journée) - La rude bataille pour le carré d'as et le maintien

Les victoires de l'USC Bassam et du FC San Pedro respectivement face à l'AS Denguélé (2-0) et le CO Korhogo (1-0) relancent la bataille pour le carré d'as et le maintien. A part l'ASEC Mimosas (1er, 47 points+18), la SOA (2e, 44 points+13) et le Sporting Club de Gagnoa (3e, 40 points+5) qui ont acté déjà leur maintien, tout le reste est concerné par la relégation. Même si certaines formations sont plus proches du carré d'as que du purgatoire.

Ils rêvent du carré d'as

A commencer par l'AFAD (4e, 38 points+8). Certes les Académiciens du Plateau sont à une unité de composter leur maintien et sont en course pour le carré d'as, mais ils ne sont pas mathématiquement sauvés. Bien qu'ils soient plus proches du haut du tableau que des profondeurs. L'AFAD qui détient la meilleure défense du championnat (13 buts encaissés) avec l'ASEC titille le SC Gagnoa.

Victorieux du CO Korhogo (0-1), le FC San Pedro (5e, 35 points+7) peut prétendre au carré d'as à six journées du terme de la phase aller. Derrière les Pétruciens, SOL FC (6e, 34 points+6) avec un match en retard face à l'ASEC Mimosas se verrait bien dans le top quatre appelé à disputer le titre national. Surtout que les Abobolais sont à sept unités du maintien.

Tout pour ne pas descendre

Un maintien que vise le Stade d'Abidjan (7e, 34 points+1). Des Yéyés qui ne cracheraient pas sur le carré d'as au cas où l'opportunité se présenterait.

Cinquième avant la 24ème journée, LYS Sassandra (33 points+2) a dégringolé à la 8e place du classement et doit engager maintenant le combat pour le maintien. Le Racing Club d'Abidjan (9e, 33 points+1) vise plus la survie en Ligue 1 que le carré d'as. Malgré son avance de 11 points sur le premier relégable, l'ASI d'Abengourou (22 points-14), le Racing n'est pas hors danger. Puisque derrière, il reste encore 18 points à aller chercher.

Les Magnans d'Adjamé (10e) mèneront, sur les six prochaines journées, une rude bataille pour acquérir le droit de disputer la Ligue 1, la saison prochaine. Avec 31 points+4 au compteur, il sera difficile au Stella d'engager le combat pour le carré d'as bien que disposant en son sein le deuxième meilleur buteur du championnat, Adom Arsène (8 réalisations).

Défait par l'USC Bassam (2-0), l'AS Denguélé (11e, 31 points-1) a raté l'occasion de se lancer dans la course pour le carré d'as. Avec juste 9 points d'avance sur le premier relégable, les Odiennekas ne sont pas totalement hors danger.

La Ligue 2 en viseur

Bouaké FC (12e, 25 points-12), ES Bafing (13e, 23 points-13), USC Bassam (14e, 22 points-10), l'ASI d'Abengourou (15e, 22 points-14) et le CO Korhogo (16e, 21 points-15) sont plus proches de la Ligue 2 que du maintien. Les Tchédés du Bafing ne sont pas sortis de l'auberge malgré les 9 buts (meilleur buteur) d'Avo Leibe Junior. A six journées de la fin de la première phase du championnat, ces cinq formations doivent se surpasser pour réaliser l'exploit. Elles se tiennent en quatre points et chaque match est une finale pour elles.