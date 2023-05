Cote d'Ivoire: Développement de la Côte d'Ivoire - Le CESEC et le SNUD unissent leurs forces

Le Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC) et le Système des Nations unies pour le développement (SNUD) sont désormais unis pour le bonheur des populations ivoiriennes.

Les deux entités ont matérialisé, le lundi dernier, cette union par la signature d'un mémorandum d'entente au siège de la chambre consultative sis au Plateau. « C'est un honneur et un réel plaisir de vous retrouver ce matin à l'occasion de la signature de ce partenariat entre le Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC) et le Système des Nations unies pour le développement (SNUD). Je vous remercie, Monsieur le Président, de la confiance que vous accordez au Système des Nations unies en oeuvrant au renforcement de nos relations en Côte d'Ivoire », s'est félicité d'emblée le coordonnateur du SNUD, Philippe Poinsot.

Selon lui, le cadre de coopération pour le développement durable qui existe entre le Gouvernement de Côte d'Ivoire et le Système des Nations Unies pour la période 2021-2025 définit 8 grands résultats stratégiques à atteindre. Et le CESEC en tant qu'organe consultatif de dialogue et de concertation dans les domaines économique, social, environnemental et culturel est un élément essentiel du dispositif institutionnel permettant à la Côte d'Ivoire de continuer sa marche de progrès. « Vos domaines d'action et de plaidoyer rejoignent ceux des Nations Unies.

Ce cadre partenarial que nous signons aujourd'hui nous permettra de renforcer notre partenariat en faveur des ODD, d'augmenter les opportunités d'échanges, de faciliter la collaboration avec les entités qui composent le Système des Nations Unies en Côte d'ivoire, et de faire le suivi de nos interactions pour le bénéfice des populations vivant en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de pouvoir renforcer notre partenariat avec une aussi prestigieuse institution que la vôtre », s'est-il réjoui.

Prenant la parole, le président du CESEC s'est également félicité de la signature de ce mémorandum d'entente qui permettra à son institution et au SNUD d'oeuvrer ensemble au développement de la Côte d'Ivoire. « Ce partenariat, j'en suis convaincu, permettra de renforcer nos liens en vue de l'atteinte des objectifs de développement », a-t-il affirmé.