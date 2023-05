Maroc: SM le Roi adresse un message de condoléances et de compassion à la famille de feu Moulay Taher Asbahani

Rabat — SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de compassion et de condoléances aux membres de la famille de feu Moulay Taher Asbahani.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une vive émotion la nouvelle de la disparition du grand artiste feu Moulay Taher Asbahani, membre fondateur de l'emblématique groupe Jil Jilala.

En cette triste circonstance, SM le Roi exprime aux membres de la famille du défunt et à travers eux à sa famille artistique nationale, et à l'ensemble de ses proches, amis et admirateurs, Ses vives condoléances et Ses meilleurs sentiments de compassion pour la perte de ce grand artiste aux talents multiples, reconnu pour sa contribution au rayonnement et à la singularité du groupe Jil Jilala, dont le style musical, les thématiques et les rythmes sont puisés du patrimoine culturel marocain authentique.

Le Souverain dit Se remémorer, avec estime, les qualités humaines, le patriotisme sincère et l'attachement indéfectible du disparu aux constantes et sacralités de la nation, ainsi que les services louables qu'il a rendus à sa Patrie et à son art, priant le Très-Haut d'accorder patience et réconfort aux membres de sa famille et d'entourer le défunt de Sa sainte miséricorde.

"Certes nous sommes à Dieu et c'est à Lui que nous retournerons. Véridique est la parole de Dieu", conclut le message.