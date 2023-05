Afrique: Mamadou Doumbia - « On va essayer d'honorer le peuple malien »

Désigné Homme du match après une prestation majuscule face au Cameroun, à l'occasion de la deuxième journée de la phase de poules de la CAN U17 TotalEnergies 2023 dans le groupe A, l'attaquant des Aigles U17 promet de tout faire avec ses coéquipiers pour écrire leur propre histoire dans cette compétition et suivre les pas de leurs aînés qui ont gagné la compétition en 2015 et en 2017.

Impliqué dans la plupart des occasions créées par le Mali face au Cameroun, Mamadou Doumbia s'est finalement offert un bijou en toute fin de partie. Héritant d'un ballon à l'entrée de la surface de réparation, il a tenté un enroulé du pied gauche qui a laissé le portier camerounais pantois.

Un but qui a permis à la sélection malienne d'accentuer son avance après un premier but signé Mahamoud Barry à la 86ème minute. Logiquement, l'attaquant qui avait déjà marqué l'unique but du match face au Burkina Faso a été désigné Homme du match.

En conférence de presse, il s'est réjoui de sa distinction, tout en tenant à remercier ses coéquipiers et son staff pour le travail qui a abouti à ce brillant succès (2-0) face au tenant du titre. « Je vais remercier l'équipe, si nous avons gagné face au Cameroun, c'est grâce au travail que le coach nous fait à l'entraînement. Ce but est le résultat du travail, je remercie le bon Dieu pour cela. » A-t-il déclaré.

Désormais qualifié pour les quarts après ce parcours sans faute dans la poule C, le Mali reste focalisé sur son objectif qui est d'aller jusqu'au bout de cette compétition. L'attaquant de AS Black Stars au Mali a tenu à rappeler cette ambition qui semble véritablement leur tenir à coeur. « On va essayer de tout faire pour honorer le peuple malien. Si nous sommes là, c'est pour porter haut les couleurs du Mali, suivre les pas de nos aînés qui ont gagné en 2015 et 2017. Nous sommes venus ici pour écrire notre propre histoire », a-t-il déclaré.