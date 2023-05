Afrique: CAN U17 TotalEnergies - La Somalie va « tout donner » face au Sénégal

L'entraîneur de la Somalie, Nur Mohamed, a déclaré que son équipe donnera tout face au Sénégal, vendredi à Constantine, à l'occasion de la troisième journée de la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies 2023 dans le groupe A.

Avec un point obtenu lors de leur match contre le Congo, la Somalie a une chance de rejoindre les quarts de finale mémorable, à condition de gagner les trois points face au Sénégal invaincu.

Et Nur assure qu'ils sont prêts à tout laisser sur le terrain pour obtenir ces précieux points.

« Nous sommes venus ici pour compétir, pas pour participer. Nous respectons nos adversaires qui sont déjà qualifiés et nous nous concentrons sur ce que nous pouvons faire en équipe. Nous espérons gagner et atteindre les quarts », a déclaré le tacticien.

Le gardien Abdikadir Mohamed, qui a été l'un de leurs meilleurs joueurs dans ce tournoi, a martelé que les joueurs sont prêts à tout donner.

« Nous savons qu'ils (le Sénégal) sont une équipe solide, mais nous sommes aussi une bonne équipe. Nous nous sommes bien préparés pour ce match et la confiance avec les joueurs est élevée. Nous voulons aller gagner », a noté le joueur.

L'entraîneur Mohamed affirme que les deux premiers matchs qu'ils ont livrés leur ont donné suffisamment d'expérience et de confiance et qu'ils aborderont le troisième match dans de bien meilleures dispositions, avec une plus grande soif et une plus grande ambition de gagner

La Somalie, qui fait ses débuts dans une compétition continentale toutes catégories confondues espère écrire un autre chapitre de son histoire, en battant le Sénégal et en se qualifiant en quarts de finale.

L'entraîneur se dit satisfait et complètement fier des performances de son équipe jusqu'à présent en Algérie et estime que leur qualification serait une énorme source de fierté pour le peuple somalien.

« Nous ne regardons pas d'où nous venons. Nous attendons avec impatience où nous allons. La Somalie a remporté le titre CECAFA et nous représentons ici l'Afrique de l'Est. C'est énorme pour le football somalien et pour les gens de chez nous, ils sont fiers de nous », a ajouté le tacticien.