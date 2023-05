Algérie: Le souvenir des chouhada de l'Algérie restera gravé dans la mémoire des générations

ALGER — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, a indiqué, jeudi, que le souvenir des chouhada de l'Algérie restera gravé dans la mémoire des générations, appelant à s'inspirer de leurs sacrifices pour construire le pays et préserver son unité et sa dignité.

Lors d'une conférence organisée au siège du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit, à l'occasion du 152e anniversaire de la mort au combat du héros Mohamed Ben Ahmed El-Mokrani, dit "Cheikh El-Mokrani", et du 64e anniversaire de la mort au champ d'honneur du héros Ahmed Bougara, dit "Si M'hamed", M. Rebiga a précisé que "le souvenir de tous les chouhada et les honorables héros de l'Algérie restera vivace et gravé dans la mémoire des générations".

Le message des chouhada "est à la hauteur de leurs sacrifices et de leur dévouement à la patrie", a-t-il dit, appelant à "s'inspirer de leurs sacrifices pour construire le pays et préserver sa cohésion et sa dignité, comme l'avait affirmé le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans son allocution à l'occasion de la Journée nationale du chahid 2023".

Sur le thème de la conférence, à savoir "Symboles et héros, de la résistance populaire à la glorieuse guerre de libération", M. Rebiga a affirmé que l'évocation de l'anniversaire de la mort au champ d'honneur d'El-Mokrani et de Si M'hamed Bougara était l'occasion de "nous remémorer les sacrifices de nos aïeux au service de la patrie et de nous inspirer de leur bravoure et de leur résistance". C'est aussi "l'occasion de renouveler notre fidélité aux artisans de notre glorieuse histoire", a-t-il ajouté.

La conférence a également été marquée par des interventions sur le symbole de la résistance populaire Cheikh El-Mokrani, dans lesquelles a été mis en avant son rôle dans la conscientisation politique et le renforcement de la fibre nationaliste, mais aussi dans l'espoir suscité quant au recouvrement de la liberté, de la dignité et de l'indépendance.

A cette occasion, la soeur du chahid Bougara, Meriem, a livré un témoignage sur le dirigeant de la Wilaya VI historique et son rôle dans l'organisation politico-militaire de la Révolution, invitant les générations montantes à servir leur patrie et à préserver sa sécurité et sa stabilité face aux défis auxquels elle est confrontée.

Au terme de la conférence, le ministre a honoré la famille El-Mokrani et la soeur du chahid Bougara, ainsi que des moudjahidine et des enseignants universitaires.

Par ailleurs, le ministre s'est rendu, accompagnée d'une délégation, à la Placette de la commune d'El Biar, où il a visité deux expositions de photographies consacrées aux martyrs Cheikh El-Mokrani et Si El Haouès.

Le ministre a, également, visité une autre exposition sur les publications de son secteur sur la résistance populaire, le mouvement national et la guerre de libération, avant de donner le coup d'envoi de la semaine du film historique qui verra la projection de films réalisés par le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit.

A ce propos, M. Rebiga a fait savoir que l'organisation de cette exposition "vient concrétiser les orientations du président de la République pour la diversification des sources de conservation de la mémoire nationale et sa transmission aux générations montantes".

Il a également fait état de la réalisation et de la promotion, par son secteur, "de dizaines de documentaires et de longs-métrages, de manière à répondre aujourd'hui aux exigences des jeunes, adeptes de l'audiovisuel".