Algérie: Les potentialités économiques d'Annaba aptes à générer des richesse et emplois

ANNABA — Le ministre du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, a affirmé jeudi à Annaba que les potentialités économiques de cette wilaya "ouvrent des perspectives à la création d'importantes opportunités d'emploi et d'activités productives".

Au cours de sa visite en compagnie du ministre de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique, Ali Aoun, du siège de l'agence régionale de Caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique (CACOBATPH), M. Bentaleb a souligné que la dynamique attendu au niveau des zones industrielles aménagées pour l'accueil des projets économiques devra porter le nombre des employeurs de 1.400 actuellement à près de 5.000 opérateurs de sorte à contribuer à générer des emplois dans la wilaya.

Le ministre a porté l'accent sur les grands efforts déployés par l'Etat en matière d'emploi et de sécurité sociale par l'insertion professionnelle, l'augmentation des salaires et l'amélioration des revenus des retraités, considérant que "les travailleurs sont aujourd'hui appelés à protéger ces acquis sociaux et professionnels par le travail et l'édification de l'économie nationale".

Dans une déclaration commune des deux ministres de l'Emploi et de l'Industrie, M. Bentaleb a affirmé la nécessité d'exploiter les potentialités économiques de la wilaya d'Annaba pour créer de l'activité et engager une dynamique génératrice de richesse et d'emplois par des investissements qui servent le développement de la région.

Les deux ministres ont suivi au siège de la CACOBATPH un exposé sur la numérisation des prestations de la CNAS et des dispositifs d'aide à l'emploi.

Ils ont notamment insisté sur l'encouragement des employeurs à utiliser les services électroniques de la Caisse avant de présider la remise de contrats de travail permanents à des bénéficiaires de l'allocation chômage.