Algérie: Industrie - Nécessité de maitriser les nouvelles technologies de la sidérurgie

ANNABA — Le ministre de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique, Ali Aoun, a affirmé jeudi au complexe Sider El Hadjar d'Annaba la nécessité de maitriser les nouvelles technologies de la sidérurgie et de changer les modes de gestion.

Au cours de sa visite dans la wilaya en compagnie du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale, Fayçal Bentaleb, M.Aoun a indiqué que l'avenir de l'industrie sidérurgique est "tributaire de la maitrise des nouvelles technologies et de la mise en oeuvre de modes de gestion avec des approches économiques garantes d'efficacité pour parvenir aux objectifs tracés".

Dans son intervention à la salle des conférences du complexe sidérurgique à l'occasion de l'exposé fait sur cette usine et ses perspectives, le ministre a souligné que l'Etat algérien "préserve ses acquis", rappelant que le complexe Sider El Hadjar "représente un des symboles de l'industrie lourde d'où l'accompagnement qui lui est assuré par les pouvoirs publics en vue de lui permettre d'atteindre les objectifs économiques tracés dans le domaine de l'industrie sidérurgique".

La maîtrise des nouvelles technologies, a ajouté Ali Aoun, vient à travers "la promotion et de la dynamisation de la formation et la conjugaison des efforts des cadres, des travailleurs et du partenaire social pour développer les performances du complexe".

Les deux ministres se sont enquis du fonctionnement du complexe dont l'activité du haut fourneau n 2 ayant bénéficié d'un programme de requalification.

Ils se sont également intéressés au processus de démontage de la structure du haut fourneau n 1 à l'arrêt depuis 2009 et de récupération du foncier qu'il occupait.

Dans la zone industrielle de Berrahal qui a bénéficié d'une opération d'extension portant sa superficie à 367 hectares, le ministre a insisté sur l'extension du foncier industriel selon une approche économique visant à y domicilier des projets à valeur économique et la mise en place les conditions propices aux porteurs de projets d'investissement.

Après avoir suivi un exposé sur les zones industrielles et des activités de la wilaya, le ministre de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique a appelé à associer les investisseurs à la gestion de ces zones et à y assurer les services indispensables pour l'activité économique génératrice de développement et d'emplois.

Au complexe Ferrovial de fabrication de matériels et équipements Ferroviaires d'El Bouni, M. Aoun a visité ses ateliers et suivi un exposé sur le programme de production.

Il a invité ses cadres à se diriger vers la production d'équipements pour les entreprises afin d'étoffer le cahier de charges de l'entreprise, assurer son positionnement sur le marché et la transformer en partenaire pour les divers secteurs.

A El Bouni, les deux ministres ont visité l'usine CITAL de maintenance des rames de tramways. Ils poursuivront leur visite en se rendant à l'agence régionale de la Caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries où ils présideront la remise de contrats de travail et d'insertion des bénéficiaires du dispositif d'aide à l'insertion professionnel et allocation de chômage.