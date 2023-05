Algérie: Touggourt - Un programme pour renforcer le parc des infrastructures juvéniles et sportives dans la wilaya

TOUGGOURT — Un programme de développement a été retenu en faveur de la wilaya de Touggourt pour renfoncer son parc des infrastructures juvéniles et sportives, a affirmé jeudi le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad.

S'exprimant lors d'un point de presse en marge de sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya, M. Hammad a indiqué que "la wilaya de Touggourt a bénéficié, à la faveur d'un financement global estimé à 606 millions DA pour l'exercice 2023, d'un programme de développement sectoriel composé de 29 opérations, portant renforcement et réhabilitation du parc des infrastructures juvéniles et sportives".

Le programme en question, comprend notamment des opérations de réhabilitation de trois (3) stades de football implantés dans les communes de Touggourt et El-Alia, la réalisation d'un complexe sportif de proximité au niveau de cette dernière, en plus d'une salle omnisports à Tebesbest, la restauration et la remise en état de deux (2) boulodromes à Nezla et Touggourt et la réhabilitation d'une dizaine d'établissements de jeunes à travers la wilaya, a-t-il fait détailler.

M. Hammad a fait savoir que son département ministériel a alloué également une enveloppe financière de 120 millions de DA pour la rénovation des installations sportives et juvéniles, ainsi que la réalisation d'un nouveau siège de la Direction de la Jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya, pour 180 millions DA.

Le ministre a, dans ce sillage, mis l'accent sur la nécessité de respecter les délais et les normes de réalisation de ces installations destinées à renforcer le patrimoine du secteur de cette wilaya du Sud-est, qui totalise actuellement 176 structures sportives et 29 établissements de jeunes.

Au cours de sa tournée, le ministre s'est enquis de l'état d'avancement des travaux de réalisation d'une piscine semi-olympique (25 mètres) à Témacine (sud de Touggourt), où il a instruit l'entreprise réalisatrice d'accélérer la cadence des travaux pour rattraper le retard enregistré dans la réalisation de cette structure, devant être réfectionnée lors de la prochaine saison estivale.

Toujours à Témacine, le ministre a inauguré un stade de 500 places, doté d'une pelouse artificielle.

Répondant aux préoccupations soulevées par des représentants des clubs sportifs, concernant le déficit en matière de soutien financier, le ministre a indiqué que ce problème est enregistré dans la plupart des wilayas, précisant que des démarches sont entreprises pour mobiliser tous les moyens d'accompagnement requis au profit des clubs et associations relevant du secteur.

Dans la daïra de Taibet (Est de Touggourt), la délégation ministérielle a visité un projet d'une piscine semi-olympique, qui accuse un retard "considérable" en raison de difficultés financières qui entravent la réalisation des opérations restantes, entre autres, l'aménagement extérieur et la réalisation des réseaux divers, selon les explications fournies.

Le ministre a, à ce propos, affirmé que son département ministériel s'engage à éradiquer tous les obstacles afin de réceptionner ce projet dans les plus brefs délais.

Au terme de sa visite dans la wilaya de Touggourt, le ministre de la Jeunesse et des Sports a inauguré une piscine semi-olympique (200 places) à la cité El-Moustakbel (chef-lieu de wilaya), où il a appelé les responsables locaux du secteur à assurer le personnel d'encadrement qualifié pour s'occuper de la gestion de cette nouvelle structure, avant de donner le coup d'envoi d'une caravane nationale sur les dangers de la drogue.