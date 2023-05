Algérie: Golf (compétition) - Un tournoi 'Open' à la mémoire du 1er golfeur algérien Guedra Hamid

ALGER — La Fédération algérienne de golf (FAG) organise, samedi matin au terrain de golf de Dely Brahim (Alger), un tournoi Open à la mémoire du doyen de la discipline au niveau national Hamed Guedra, a-t-on appris auprès de l'instance fédérale.

"L'Open est ouvert aux joueurs affiliés à la Fédération algérienne de golf (FAG), à l'équipe nationale aux adhérents de l'unité de golf dont des étrangers. Ca sera un rassemblement de la famille golfique qu'on essayera de permaniser", a indiqué le président de la FAG, Abderrahmane Bouzid, ajoutant qu'un similaire Open avait été organisé à la mémoire de Mustapha Lerari, ancien président de la fédération.

Le coup d'envoi du tournoi qui se déroule sur un parcours de 9 trous de l'Open sera donné à 8h30 et à midi, les cartes des scores seront récupérées, afin d'établir les résultats finaux et le début de la cérémonie de remise des récompenses.

Le défunt Hamid Guedra est le 1er golfeur algérien qui avait entamé sa carrière en 1943. Quelques années plus tard, le défunt est nommé "cadets master", avant de devenir, en 1958, professeur de golf attitré, chargé de la formation des golfeurs.

"Ce mémorial sera rehaussé par la présence d'un grand panel d'invités d'honneur du mouvement sportif national et de la famille golfique. Il sera l'occasion des retrouvailles et marquera le retour de la discipline sur la scène sportive nationale. Aussi, le défunt sera honoré à titre posthume", a souligné Bouzid.

Outre la cérémonie protocolaire concoctée pour l'Open, l'occasion sera consacrée également pour la remise des coupes et trophées, pour les vainqueurs de la coupe d'Algérie de golf et ceux du Championnat national.

Ils sont trois vainqueurs en coupe et autant en championnat: Zerzour Seif Eddine de l'ES Ben Aknoun, vainqueur de la coupe d'Algérie, devant Hadj Ahmed Sid Ali (MC Oued Ouchayah) et Zerzour Sid Ahmed (US El Biaroise), et le podium du championnat d'Algérie composé, respectivement, là aussi, de Zerzour Seif Eddine, Hadj Ahmed Sid Ali et Nacer Baali (Gil Sortif et Biar).