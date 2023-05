Egypte: Premier League - Liverpool - « Salah voulait rester tireur de penalty », Klopp

Comme nous l'évoquions le mois dernier, l'entraîneur de Liverpool a discuté du rôle de tireur de penalties avec Mohamed Salah, après deux ratés successifs de l'ailier égyptien avec les Reds.

Mo Salah a raté ses deux derniers penalties avec l'équipe anglaise. Si la star de 30 ans avait réussi ses occasions, les Reds seraient actuellement dans le Top 4 de la Premier League. À Anfield mercredi soir, l'Égyptien a marqué un pénalty qui leur a donné une victoire 1-0 contre Fulham.

« Aujourd'hui, c'était un super penalty. Je dirais - c'est vraiment clair. Donc, je pense qu'avec tous les buts marqués par Mo, nous ne pouvons pas simplement le juger avec deux ratés [et] s'en éloigner. C'est ce que je voulais dire quand j'ai dit qu'on en parlerait », a déclaré Jürgen Klopp mercredi selon le site web officiel du club.

Cependant, Klopp révèle qu'il a évoqué les ratés avec son joueur avant ce match. « Nous avons eu une conversation et il voulait rester tireur de penalty. Nous avons eu une conversation normale à ce sujet. J'ai dit, 'OK, ouais, tu l'es.' Vous ne vous sentez pas bien à ce moment-là, c'est ce qu'il a dit : je ne me sens pas bien à ce moment-là parce que la pression augmente évidemment avec les penalties que vous manquez », a révélé l'entraîneur allemand.

Sur les 29 penalties de Salah avec les Reds, 24 ont été marqués, selon Transfermarkt. Le patron des Reds a donc défendu la mauvaise passe Salah. « Il aime ces situations, le problème est avant qu'il ne rate un penalty que nous n'avions pas [un] depuis 28 matchs environ. On forme ça, évidemment, on a des gens pour ça, mais c'est une situation particulière. Vous ne pouvez pas [vous y préparer], 28 matchs, c'est comme quatre ans... c'est pour toujours. Et vous ne vous souvenez d'aucun type de pédale et de trucs comme ça. Vous y allez, et puis vous le manquez, vous pouvez toujours le concrétiser, mais ensuite, vous le manquez et cela ne se sent pas bien », poursuivi Klopp.