Angola: Mise en relief de l'engagement du Bureau de gestion du programme spatial national

Talatona — Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Mário Oliveira, a souligné jeudi, à Luanda, l'action du Bureau national de gestion du programme spatial (GGPEN) en vue d'utiliser les systèmes satellitaires pour soutenir l'économie nationale.

Selon le dirigeant, le GGPEN dispose d'un laboratoire avec des jeunes très compétents et travailleurs, ce qui permet au ministère de présenter des candidatures dont l'objectif principal est de soutenir l'économie nationale dans les secteurs les plus variés, de l'industrie, l'agriculture, l'environnement et fonctionne également public.

Le responsable, qui s'adressait à la presse à l'issue d'une visite au Laboratoire de développement des applications spatiales, a expliqué que son portefeuille, dans le cadre du programme spatial national, à travers le GGPEN, a créé ce laboratoire à partir duquel un ensemble d'applications ont été développées et certifiées.

"Nous avons développé des applications pour soutenir l'industrie pétrolière, l'agriculture, les infrastructures, par exemple, des applications qui permettent le contrôle de la construction de routes, le contrôle du boisement et de la déforestation, ainsi que le contrôle agricole", a-t-il précisé.

À son tour, le chef du département de développement des applications spatiales du GGPEN, Luciano Lupedia, a déclaré que son bureau compte plus de quatre applications développées.

Selon Luciano Lupedia, deux applications sont actuellement utilisées, dont l'une est en test depuis plus d'un an et la seconde avec des résultats satisfaisants.

Parmi les applications, le responsable du GGPEN a mis en avant TECH-GEST, qui est une application qui utilise l'intelligence artificielle dans l'image satellite et drone qui permet la surveillance des actifs, des travaux de construction, des routes, ainsi que la surveillance des infrastructures en général.