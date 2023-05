Angola: Les PME entrent en bourse avec une garantie publique

Luanda — Les petites et moyennes entreprises (PME) organisées peuvent entrer à la Bourse angolaise de la dette et des valeurs mobilières (BODIVA) par le biais du Fonds de garantie de crédit (FGC), qui dispose de solutions financières pour stimuler leurs investissements.

Avec la signature du protocole d'accord entre le Fonds de crédit et de garantie (FGC) et la Bourse angolaise de la dette et des valeurs mobilières (BODIVA), ce jeudi, les petites et moyennes entreprises disposent désormais d'une garantie publique qui facilitera l'ouverture de leur capital en vue d'acheter ou de vendre des actions avec plus de confiance et de transparence en bourse.

Le document a été paraphé par les directeurs exécutifs de FGC et de BODIVA, Eduardo Mohamed et Cristina Lourenço, respectivement.

Dans le cadre de ce processus, le plafond maximum disponible est de cinq millions de dollars pour chaque entreprise intéressée et avec le profil prévu à cet effet, le FGC couvrant le risque jusqu'à 75% du capital financé.

Avec cette étape, selon l'administrateur de la FGC, Eduardo Mohamed, BODIVA jouera un rôle fondamental dans la préparation des petites et moyennes entreprises, en mettant l'accent sur la gouvernance d'entreprise, ce qui permettra une meilleure organisation comptable, facilitant une connexion entre les PME, qui ont besoin de financement auprès d'investisseurs nationaux et étrangers.

Une autre opportunité, pour les entreprises annoncées par la FGC, est l'utilisation de la bourse pour la vente d'actifs ou de participations via des enchères, qui ont été activées au niveau de la banque et récupérées par le fonds.