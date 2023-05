Cote d'Ivoire: Après la réception des clefs de leurs maisons à M'batto-Bouaké-Les conseils de Dibi Kokora aux enseignants d'universités

Trente-deux (32) professeurs des universités de Côte d'Ivoire, membres de la Coordination nationale des enseignants du supérieur et des chercheurs (CNEC) ont reçu les clefs de leurs maisons à M'batto-Bouaké (Bingerville), le 27 avril 2023. Au nom du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Dibi Kokora a prodigué des conseils aux nouveaux acquéreurs.

Les 32 premiers propriétaires au programme de villas économiques de l'entreprise Zoh-Henan Guoji immobilier ont pris possession de leurs logements, le 27 avril 2023, sur le site de la Cité Prestige, à M'batto-Bouaké, dans la commune de Bingerville.

Dibi Kokora félicite Marcel Ouéhi

Représentant le ministre Bruno Nabagné Koné à cette occasion, Dibi Kokora, directeur des grands programmes immobiliers, au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a demandé aux acquéreurs d'accorder le plus grand soin à leur nouveau cadre de vie : "Il vous revient de veiller à une gestion harmonieuse et intelligente des parties communes de votre cités, symbole visible du vivre-ensemble tant prôné par le Président de la République".

Poursuivant, Dibi Kokora a félicité Marcel Ouéhi, directeur général de Zoh-Henan Guoji, pour son implication dans le Programme présidentiel de logements sociaux et économiques. Il l'a assuré du soutien du département ministériel dirigé par Bruno Koné pour un accompagnement dans le cadre de la gestion des organes de co-propriété. "Il fallait y croire et nous y avons cru. Aujourd'hui, notre rêve se réalise. Nous disons merci à la communauté villageoise de M'Batto-Bouaké, qui nous a offert ce site et qui a été honnête et sérieuse avec nous. Avoir sa propre maison, c'est le rêve de toute personne. Merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de ce rêve », s'est réjoui le Professeur Johnson Kouassi Zamina, porte-parole des acquéreurs.

Pour Marcel Ouéhi, directeur général de l'entreprise qui a réalisé ces maisons, il s'agit de mettre à disposition 619 logements dans une cité disposant de tous les équipements sociaux de base, pour améliorer les conditions de vie des acquéreurs.