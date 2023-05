Congo-Kinshasa: Rendez-vous électoral confirmé en décembre, RDC - La CENI clôture les journées portes ouvertes

Devant les Députés nationaux, Sénateurs, membres du Gouvernement et Conseil Supérieur de la Magistrature, ce jeudi 4 mai 2023, la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a clôturé les journées portes ouvertes entamées depuis le 25 avril 2023. Didi Manara, deuxième vice-président de cet organe a, dans son mot de clôture, réitéré la détermination de la centrale électorale de respecter le calendrier électoral en organisant notamment, les meilleures élections dans le délai constitutionnel.

Parlant au nom du Président de la CENI empêché, le deuxième vice-président de la centrale électorale a signifié que ces journées avaient pour but surtout de consolider la transparence pour le fichier électoral. Il s'est félicité du temps record que la CENI a pris pour l'enrôlement des électeurs sur toute l'étendue du territoire national. «Beaucoup de personnes sont sceptiques, mais nous avons fait ce qui était perçu comme impossible aux yeux de plus d'un. Au total, 49 millions de personnes ont été enrôlées. C'est un exploit», a-t-il déclaré. Et d'ajouter : "Je puis vous affirmer, comme le dit souvent le Président Denis Kadima, que le mot glissement n'existe pas dans notre vocabulaire. La CENI est la cheville ouvrière de toutes les institutions. Si elle est attaquée ou menacée, personne ne va échapper. Tous nous allons subir d'une manière ou d'une autre ce dégât.

Mme le questeur adjoint de la CENI et le membre de la plénière Adine Omokoko ont rappelé l'importance du travail abattu jusqu'ici par la Commission électorale nationale indépendante. L'étape du nettoyage du fichier se déroule parfaitement. En d'autres termes, tout se passe comme prévu. Prenant la parole, le rapporteur adjoint de la Ceni, Paul Muhindo, a annoncé pour bientôt la convocation d'un cadre de concertation avec le Conseil supérieur de la magistrature. La CENI a annoncé qu'elle compte se réunir en plénière en vue de désigner l'organisation censée procéder à l'audit externe du fichier électoral. «L'audit va se faire pourquoi ? L'audit va se faire parce que la CENI n'a pas peur, nous avons un fichier qui est totalement transparent, un fichier qui est clean que nous sommes en train de nettoyer. Nous ne voulons pas être une CENI qui sera totalement enfermée sur elle-même. On a eu l'OIF qui est venue et qui voulait faire le contrôle du fichier mais l'OIF, malheureusement, s'est rebiffée ; l'OIF a conclu qu'elle n'est pas en mesure de pouvoir faire cet audit et donc nous allons attendre la décision de la plénière pour voir quel est cet organisme qui viendra faire cet audit», a déclaré le Rapporteur adjoint de la CENI. Vraisemblablement, la CENI veut donner une dimension nationale et internationale à ce fichier qui ne peux être un sujet tabou.

Concernant le nettoyage du fichier électoral en cours de traitement, tous ceux qui s'étaient enrôlés en étant des enfants sont en train d'être dénichés. «Nous sommes en train d'enlever dans le fichier les photos, il y a ceux qui auraient utilisé les photos pour enrôler certaines personnes mais ces gens-là sont enlevés aussi, on enlève tous ceux qui sont des doublons, des enregistrements multiples», renseigne Paul Muhindo. Pour ce faire, la CENI utilise des méthodes nouvelles devant permettre d'obtenir un fichier électoral clean.

Tout au long de ces huit journées portes-ouvertes, la CENI a échangé avec les professionnels des médias, les corps diplomatiques, la société civile, les confessions religieuses, les parties politiques ainsi que les Députés, Sénateurs et juges. Les participants ont eu le privilège de visiter le centre de traitement des données de la CENI.