Cote d'Ivoire: Fête de Fatchué à M'badon - L'importance du tambour Atchan expliquée à la catégorie Blessoué

L'importance du tambour Atchan a été expliquée à la catégorie Blessoué lors de la Fête de Fatchué à M'badon.

En prélude à la sortie de la catégorie Blessoué de M'Badon, un village dans la commune de Cocody, les tambours sacrés devant annoncer l'événement ont été présentés aux populations, conformément aux us et coutumes Atchans, le lundi 1er mai 2023. Au cours du lancement officiel de la Fatchué, sa majesté Adobi Guy-Placide 1er chef du village d'Akouai-Agban a souligné que la Fatchué, qui s'apparente à une initiation, constitue un véritable test permettant aux jeunes d'accéder à la maturité. Il les a exhortés à oeuvrer à la valorisation et à la pérennisation des valeurs culturelles Atchan, dont font partie les tambours.

|Les tambours conçus par les jeunes initiés

Danho Guy Roland, parrain de la cérémonie et président des jeunes de M'Badon, a fait savoir que les tambours présentés ont été conçus par les jeunes initiés qui apprennent par la même occasion les rouages de la gestion de la chefferie. Objet de joie et de liesse populaire, dont les sonorités et tonalités ont préalablement été soumises à la validation des pères Blessoués. « C'est un moyen de communication. Les tambours présentés ont été conçus par les jeunes initiés qui apprennent par la même occasion les rouages de la gestion de la chefferie. Donc le tam-tam a un rôle communicatif. Avec ma voix, je ne peux pas la porter jusqu'à une certaine distance, alors que le tam-tam déjà porteur a une portée de près de 25 kilomètres et d'autres vont au-delà. Si vous êtes initié, c'est tout à fait normal que vous compreniez. Le tam-tam indique aussi de quel genre d'événement il s'agit (...) », a-t-il déclaré.

Danho Guy Roland a, par ailleurs, souligné les nombreux chantiers ouverts par le Président Ouattara sur l'ensemble du territoire national mais surtout dans la région d'Abidjan et plus particulièrement dans les villages Atchan pour les désenclaver.

Fatchué, l'aboutissement d'une seule entité...

Akossi Constant , président du comité d'organisation de la cérémonie a indiqué que du point de vue culturel, la Fatchué est l'aboutissement et la conciliation de ces différents catégories en une seule et unique entité, c'est-à-dire une génération d'où " Blessoué Unis". « C'est ainsi l'accomplissement de l'apprentissage des us et coutumes du village. Cela marque notre aptitude à diriger ce village, comme nos illustres aînés les Tchagba », a-t-il dit.

Rappelons que la Fatchué est une cérémonie qui marque la fin du processus d'apprentissage.