Algérie: Modernisation et diversification des produits bancaires pour l'amélioration des indicateurs de l'inclusion financière

TIPASA — Le ministre des Finances, Laziz Faid, a mis en avant jeudi à Tipasa, les efforts continus de l'Algérie pour le développement et la modernisation du secteur des finances et des banques en vue de réaliser l'inclusion financière et d'améliorer ses indicateurs à travers la diversification et la modernisation des indicateurs bancaires.

Dans une allocution à l'occasion d'une journée d'information sur "L'inclusion financière et les changements climatiques", organisée par l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers (ABEF) dans le cadre de la célébration de la Journée arabe de l'inclusion financière, le ministre a affirmé que "la démarche des Pouvoirs publics pour la réalisation de l'inclusion financière requiert la densification et l'élargissement du réseau des agences bancaires numériques et de proximité ainsi que le renforcement des prestations du e-paiement, tout en assurant la disponibilité des produits de la finance islamique et classique en fonction des besoins du citoyen.

Evoquant ces démarches, M. Faid a cité, entre autres, l'actualisation de la loi monétaire et bancaire qui permettra le lancement de la monnaie numérique nationale et l'ouverture d'agences à l'étranger pour accompagner les investisseurs à l'exportation, l'objectif étant de "parvenir à des prestations financières innovantes permettant au citoyen de bénéficier de produits de qualité".

A ce propos, il a fait savoir que le ministère a décidé, dans le cadre de la contribution au soutien à l'inclusion financière, nombre de réformes en vue de promouvoir les indicateurs d'obtention de financement notamment pour les jeunes afin de soutenir les petits et moyens projets.

Présentant le bilan des prestations bancaires au titre de l'année 2022, M. Faid a fait état de plus de 20 millions de comptes au niveau des banques dont 12 millions de comptes d'épargne, en sus de 27 millions de comptes courants postaux (CCP).

Préparer le lancement des banques numériques de nouvelle génération

Le ministre a en outre indiqué qu'il y avait plus de 14 millions de cartes au niveau des banques et d'Algérie Poste, tandis que le nombre des opérations de paiement via les terminaux de paiement électronique (TPE) a augmenté de 65.000 en 2016 à plus de 2 millions d'opérations en 2022.

Par ailleurs, le nombre d'opérations e-paiement est passé de 7300 opérations en 2016 à 7,5 millions, avec plus de 340 commerçants en ligne inscrits dans le système de paiement interbancaire.

Le ministre a fait savoir que les banques s'emploient à commercialiser plusieurs produits et services en coordination avec les start-up, citant entre autres produits : le téléphone portable et la e-wallet, outre le lancement des banques numériques de nouvelle génération.

Evoquant la finance verte, thème de la rencontre organisée à l'Ecole nationale supérieure des statistiques et de l'économie appliquée (ENSSEA) à Koléa, M. Faid a affirmé que l'Algérie s'était engagé à collaborer avec les différentes institutions et organisations internationales et régionales opérant dans le domaine financier et bancaire afin de mettre en place une économie verte et réduire, ainsi, le taux de pollution de l'environnement.

Vu les effets du changement climatique, il est impératif de "prendre en considération le facteur climatique dans le cadre des efforts déployés pour atteindre l'inclusion financière, en priorisant la finance verte et durable qui devra prendre forme sur le terrain par le renforcement des projets innovants et l'encouragement de projets éco-responsables", a-t-il souligné.

Des incitations destinées aux banques offrant des financements durables

De son côté, le Gouverneur de la Banque d'Algérie (BA), Salah Eddine Taleb a affirmé que l'Algérie était en passe de préparer une stratégie nationale de l'inclusion financière, en suivant les meilleures pratiques internationales "qui astreignent les banques et les établissements financiers à inclure les procédures de financement durable dans leurs politiques d'investissement, bénéficiant en contrepartie d'un appui total et des incitations nécessaires auprès de l'autorité monétaire".

M.Taleb a également mis en avant une série de procédures et de mesures prises, ces dernières années, par les pouvoirs publics en vue de développer et renforcer l'inclusion financière, et ce à travers de nombreuses procédures légales tendant à élargir et à diversifier les services bancaires, lesquelles ont permis d'ouvrir des guichets dédiés à la finance islamique au niveau des banques actives sur la scène.

S'agissant de la loi monétaire et bancaire, le Gouverneur de la BA a affirmé que cette loi venait répondre aux mutations internationales, en vue de préparer le terrain au renforcement de l'inclusion financière en Algérie.

Pour ce faire, poursuit-il, il faudra développer la numérisation et l'économie de la connaissance, consacrer la finance islamique, encourager la finance verte et le développement durable, mais aussi renforcer la gouvernance du système bancaire.

Il a, par la même occasion, appelé "le secteur de la banque et des finances à soutenir les projets et les secteurs qui contribuent au développement des services et des produits Eco-friendly et à oeuvrer à poursuivre l'amélioration des indicateurs de l'inclusion financière", affirmant qu'une grande opportunité s'offre aux banques pour "améliorer l'accès aux services bancaires, cibler les catégories non incluses et intégrer le secteur informel dans l'économie nationale".

Cette Journée d'information se déroulera au niveau de deux panels, le premier abordera le thème de l'inclusion financière verte, le rôle de la numérisation dans la réalisation du principe d'inclusion financière, ainsi que la protection des consommateurs des services bancaires numériques en Algérie.

Quant au deuxième panel, il s'intéressera au rôle des banques dans le développement de la culture de la finance verte, les moyens de soutien du secteur de la finance verte, des projets verts et des obligations vertes.