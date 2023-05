Sénégal: Trente-six interpellations dans une opération de sécurisation dans les régions centre (Police)

Kaolack — Au total, trente-six (36) personnes ont été interpellées, dans la nuit de mercredi à jeudi, dans le cadre d'une opération de sécurisation organisée dans les régions centre du pays (fatick, Kaolack et Kaffrine), a appris l'APS de la Police.

Sur les trente-six personnes interpellées, huit l'ont été pour ivresse publique manifeste, vingt-sept pour vérification d'identité et une autre pour charlatanisme et escroquerie, précise le commissaire Aliou Bâ, chef du service régional de la sécurité publique de Kaolack. Dix-sept véhicules et six motos ont été mis en fourrière, avec quatre-vingt-douze pièces saisies par des agents de la Police nationale, ajoute le commissaire Ba.

Cette opération grandeur nature, qui a eu lieu entre 20 heures et 5 heures du matin, a impliqué, outre le commissariat central de Kaolack et le commissariat de Ndorong, les commissariats de Kaffrine, Fatick et Nioro du Rip, explique-t-il dans un entretien avec l'APS.

"Il y a eu une mutualisation des forces durant cette opération avec l'appui des commissariats de police de Fatick et de Kaffrine. Ce type d'opération, avec la mutualisation de nos forces, se poursuivra davantage en vue de mieux sécuriser les populations et retourner la peur dans le camp des délinquants", assure-t-il.

Pendant toute la durée de cette opération de sécurisation dite "normale", des check-points ont été érigés, des opérations de police judiciaire et des contrôles des débits de boissons effectués. Les quartiers réputés criminogènes des trois régions ont été visités, signale le commissaire de police pour qui la mutualisation des forces leur permet d'avoir assez d'effectifs pour un large maillage.

"Nous avons initié une telle initiative dans cette opération pour nous permettre d'avoir des effectifs assez consistants", fait-il valoir, indiquant que de telles initiatives seront pérennisées au grand bonheur des populations locales.