Sénégal: Infrastructures / Elargissement de l'ancienne route de Rufisque - 74 milliards pour la fluidité du trafic de gros porteurs entre le port et les industries

Le gouverneur de Dakar, Al Hassan Sall, a présidé hier, jeudi 4 mai 2023, à Dakar, le Comité régional de développement (CRD) sur le projet d'élargissement et d'aménagement de l'ancienne route de Rufisque (Cyrnos-Seven up). Les travaux de cet ouvrage qui coûtera 74 milliards de FCFA, s'étaleront sur une durée de vingt-quatre (24) mois.

L'ancienne route de Rufisque (Cyrnos-Seven up) va être élargie et aménagée par le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, par le biais de son Agence de gestion des routes (Ageroute). Un Comité régional de développement (CRD) sur le projet a été présidé hier, jeudi 4 mai 2023, par le gouverneur de Dakar.

El-Hadji Lèye Guèye, Coordonnateur dudit projet, a expliqué en détails en quoi consistera le chantier routier long de 9 km. Il s'agit schématiquement de cet axe aussi appelé route de Yarakh par les usagers, allant du rond-point Sips au pont du CCS en passant par Capa et le boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, et très fréquenté par les gros porteurs surtout ceux faisant la navette entre le Port autonome de Dakar (PAD) et autres industries/usines et entreprises implantées sur cette zone industrielle et le reste du pays et même la sous-région.

«Par rapport à la description du projet, nous aurons une route, une réhabilitation de rez-de-chaussée en deux fois deux voies, y compris la construction de caniveaux pour l'assainissement routier», a-t-il déclaré. Avant de poursuivre : «on envisage de régler définitivement les problèmes d'assainissement routier et l'aménagement paysager. On aura aussi l'éclairage public. Mais, en plus de tout cela, on aura également des pistes "cyclards" pour les motos.»

Evoquant les potentielles contraintes défavorables à «leurs performances», Dr Guèye fait savoir que des anticipations sont en train d'être faites sur un certain nombre de préalables. Dans le cadre du projet d'exécution, par exemple, il soutient que l'évaluation des PAP (Personnes affectées par le projet) a été déjà faite. Et, par rapport aux OVP (Occupations de la voie publique), les études sont en train d'être menées pour que les travaux puissent démarrer très rapidement.

Pour Al Hassan Sall, le gouverneur de la région de Dakar, ce «projet hautement structurant» entre dans le cadre du dispositif de modernisation du système de transport desservant la Capitale. «Le Ter (Train express régional) a été mis en service, le Brt (Bus rapid transit) le sera dans quelques mois. Et le projet d'élargissement de l'ancienne route de Rufisque vient parachever ce dispositif», a déclaré Al Hassan Sall. Ce dernier considère qu'après la réalisation de ce projet urbain, entrer dans Dakar ne devrait plus être un parcours du combattant.

Le gouverneur a également annoncé que les opérations de libération d'emprises seront bientôt entamées. A ce sujet, il en appelle à la collaboration de tous les acteurs concernés par le projet, pour que les travaux puissent débuter dans les plus brefs délais, et que la période d'exécution de 24 mois, prévue pour l'ouvrage, ne soit dépassée.

Prenant la parole, Gora Khouma, le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal, qui se dit totalement satisfait, considère que le projet vient à son heure. «Aujourd'hui, le gouvernement répond à notre appel et met à la disposition de toute la population sénégalaise, la route deux fois deux voies Cyrnos-Seven up», a lancé le secrétaire général de l'Union des (transporteurs) routier du Sénégal, affiliée à la CNTS.

Pour le syndicaliste, l'importance de cet ouvrage est incommensurable. «C'est très important, parce qu'il y a tellement de camions qui passaient pour servir le port et les autres industries... Cette infrastructure va également faciliter le transport de passagers de Dakar vers la banlieue», a-t-il souligné. M. Khouma, invite l'Etat à accélérer le processus de la libération des emprises, afin que les travaux de l'ouvrage puissent se terminer dans les délais.