Cote d'Ivoire: Songon-Agban - Dago Michel Gbahi investi chef de la communauté Dida, Godié, Néyo et Kroumen

Les communautés Dida, Neyo, Godié et Kroumen vivant dans le village de Songon-Agban ont désormais un nouveau chef, en la personne de Dago Michel Gbahi. Il a été intronisé au cours d'une cérémonie officielle, le samedi 15 avril 2023, dans la cour de l'Ecole primaire publique du village. La cérémonie, placée sous le haut parrainage du ministre gouverneur du district d'Abidjan Robert Beugré Mambé, a été rehaussée par les présences du chef Tchyffy Yoro, président du conseil suprême des chefs coutumiers et de communautés de Côte d'Ivoire, du chef suprême des communautés du Lôh-Djiboua à Abidjan, Dominique Dadié Azobé et du chef de village de Songon-Dagbe, Nangui Magès.

Une forte délégation de chefs traditionnels du district du Haut Sassandra et de nombreux chefs de communautés nationales et de la sous-région ouest-africaine, résidant dans la cité hôte, ont également pris part à la manifestation. Un volet traditionnel et autre civil ont marqué cette désignation. Le premier, exécuté dans le respect des us et coutumes, a été fait par le chef suprême du Lôh-Djiboua à Abidjan. Il a paré Dago Michel Gbahi dans sa tenue de chef et des attributs de la fonction, avant de l'installer dans la chaise royale.

Le volet civil a consisté en la remise officielle au nouveau chef, d'une attestation de reconnaissance délivrée par le conseil suprême des chefs coutumiers et de communautés de Côte d'Ivoire. Pour ses premiers mots, le chef Dago Michel Gbahi, par la voix de son porte-parole, a remercié les ressortissants de sa région d'origine de s'être déplacés massivement pour participer à son investiture. Ce, avant de les inviter à se joindre à leurs frères de Songon et des autres communautés pour œuvrer au développement de la localité, du district d'Abidjan et du pays, à faire preuve de solidarité, à s'engager au vivre ensemble et pour la cohésion sociale.

Il a témoigné sa gratitude aux autorités coutumières de Songon pour leur hospitalité dont bénéficient les communautés dont il assure désormais le rôle de chef sur leur terre. Le parrain de la cérémonie, le ministre gouverneur Beugré Mambé, représenté par le député Brou Aloboué a salué l'union des filles et fils du Haut Sassandra autour d'un chef pour participer au renforcement de la paix et au développement de Songon. «L'investiture du chef Dago Michel Gbahi par ces communautés permet aux autorités administratives et la chefferie locale d'avoir un interlocuteur pour aborder les questions de développement», a souligné le parlementaire. Afin d'accompagner le nouveau chef Dago Michel Gbahi dans sa mission, le parrain lui a offert une enveloppe.