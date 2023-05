Ile Maurice: AHL vise une place parmi les cinq principaux conglomérats

Airport Holdings of Mauritius (AHL) présente des résultats financiers solides pour les neuf mois se terminant au 31 mars 2023, avec un chiffre d'affaires consolidé de Rs 25,7 Mds et un bénéfice d'exploitation consolidé de Rs 2,05 Mds. Les prévisions pour l'exercice complet se terminant au 30 juin 2023 indiquent un chiffre d'affaires de Rs 33 Mds et un bénéfice d'exploitation de Rs 2,5 Mds. Les bénéfices réalisés sur ces neuf mois se répartissent comme suit : Rs 594 M pour Air Mauritius, Rs 20 M pour Medcor, Rs 24 M pour Mauritius Helicopter Limited, Rs 579 M pour ATOL, Rs 321 M pour MDFP, Rs 101 M pour RDFP et Rs 17 M pour Cotton Bay Hotel.

Deux entreprises, Ground Handling Services Mauritius Ltd et Air Mauritius Technik, sont en cours d'opérationnalisation et seront pleinement opérationnels d'ici juin 2023. Quant à Cotton Bay, il est fermé pour rénovation et 30 chambres supplémentaires seront construites. Deux hélicoptères Airbus H125 sont attendus en septembre 2023. Air Mauritius adapte également sa flotte pour répondre à la demande avec l'ajout de deux A330-200, d'un ATR 72-600 supplémentaire, et le lancement d'un appel d'offres pour deux avions à fuselage étroit A320 / 321.

En 2022, Air Mauritius a contribué à transporter 40 % du total des arrivées de touristes à Maurice. Avec son chiffre d'affaires et son niveau de bénéfices consolidés prévus, AHL se classera parmi les cinq principaux conglomérats de Maurice en termes de chiffre d'affaires et de base d'actifs nets.