Burkina Faso: SNC 2023 - Les enfants émerveillent le public en ballet et danse traditionnelle

Le Grand prix national des arts et des lettres (GPNAL) bat son plein à la maison de la Culture Mgr Anselme- Titianma- Sanon. Six troupes jeunes étaient en compétition, le mercredi 3 mai 2023, en danse traditionnelle et en ballet.

Les compétitions pool jeune en ballet et en danse traditionnelle du Grand prix national des arts et des lettres (GPNAL) se poursuivent dans la salle de spectacle Sotigui Kouyaté de la maison de la Culture Mgr Anselme-Titianma-Sanon. Au troisième jour de la compétition, le mercredi 3 mai 2023, six troupes (quatre en danse traditionnelle et deux en ballet) composées essentiellement d'enfants y ont pris part.

Il s'agit en danse traditionnelle des troupes A Doua Wié de Boura dans la Sissili, Song-Koglgo de Manga dans le Zoundweogo, Yoropo du Mouhoun et l'association Ardji du Centre Djeliya du Houet. En ballet, la troupe Notre dame de Batié dans le Noumbiel et la compagnie artistique Sawzak du Kadiogo ont presté. Le public, composé essentiellement d'enfants, a été émerveillé par le spectacle des différents groupes. Pour Désiré Toé, membre du jury officiel, « le spectacle est vraiment de qualité » depuis le début de la compétition. « Les groupes ont beaucoup travaillé.

Cela se sent dans les spectacles proposés. Après plusieurs reports de la SNC, nous avons cru que les troupes allaient se décourager mais c'est le contraire qu'on constate », a-t-il déclaré. Agé de 9 ans, Ibrahim Nébié s'est réjoui du spectacle qui, pour lui, était à la hauteur. « Les groupes ont vraiment bien dansé », a-t-il laissé entendre. Pour sa part, Michel Kienou, artiste-slameur, s'est dit impressionné par le spectacle proposé par les groupes en compétition. « Les groupes ont assuré le spectacle à travers des ballets, prestations et chorégraphies », a-t-il fait savoir. La compétition a pris fin le jeudi 4 mars 2023. En attendant, les six groupes espèrent tous la victoire finale.