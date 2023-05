Burkina Faso: Numérisation dans les médias - La résilience de la presse écrite jaugée par les Editions Sidwaya

Les Editions sidwaya a organisé, le mercredi 3 mai 2023, à Bobo-Dioulasso, un panel sur : « La presse écrite dans un contexte de digitalisation : défis et perspectives ». Cette communication s'inscrit dans le cadre des journées portes de sa Direction régionale de l'Ouest (DRO) qui se sont tenues du 2 au 4 mai 2023 dans la ville de Sya.

La télévision n'a pas tué la radio. La radio n'a pas non plus tué la presse écrite. Les trois médias ont cheminé ensemble jusqu'à ce jour. La presse écrite papier pourra-t-elle à son tour survivre de la digitalisation de nos jours ? Mountanou Kani, directeur de publication de l'Express du Faso, un quotidien édité à Bobo-Dioulasso, reste optimiste quant à une résilience de la presse papier face à la montée fulgurante de la numérisation. Il reconnait que le numérique a révolutionné la fabrication du journal.

« Le numérique et le papier s'accompagnent et vont toujours s'accompagner. Malgré l'avancée du digital, la presse écrite a sa place », a fait comprendre M. Kani. Le fondateur du journal en ligne Lefaso.net ,Cyriaque Paré, lui, est très pessimiste quant à la survie de la presse papier dans cet environnement numérique. Il a relevé les avantages et les inconvénients de la numérisation tout en insistant sur le fait que la numérisation qui sera plus fuitée dans les années à venir, ne laissera pas de place à la presse papier.

S'adapter pour relever les défis

Même les supports de diffusion de la radio et de la télévision ne seront pas épargnés, prévient l'ancien journaliste de Sidwaya. Son inquiétude a été partagée par certains participants qui évoquent déjà la non -disponibilité du papier journal et la volonté des autorités d'aller vers zéro papier dans l'administration. Les deux responsables de médias ont développé chacun des arguments pour soutenir leur conviction. Ils ont tous deux fait des propositions pour que médias traditionnels et médias modernes puissent maintenir le cap dans sa mission d'information, de sensibilisation et de distraction de la population.

Ce débat a eu lieu au cours d'un panel que les Editions Sidwaya a organisé le mercredi 3 mai 2023 à Bobo-Dioulasso, à l'occasion des journées portes ouvertes de sa Direction régionale de l'Ouest (DRO), tenues du 2 au 4 mai 2023 dans la ville de Sya sous le thème : « La presse écrite dans un contexte de digitalisation : opportunités et défis ».Pour la directrice générale des Editions Sidwaya, Assetou Badoh, cette conférence initiée dans le feu des journées portes ouvertes vise, comme l'indique le thème, à poser le débat sur les opportunités et les défis qui se présentent à la presse écrite dans ce contexte de digitalisation.

Les participants au panel ont loué cette initiative des Editions Sidwaya et ont souhaité qu'elle soit renouvelée. « Le panel a été très enrichissant et a permis aux étudiants et aux professionnels d'échanger les idées sur l'évolution des médias et tout ce qui va avec. Il serait important d'organiser ce genre de panel dans les autres régions pour davantage attirer l'attention sur les futurs enjeux auxquels seront confrontés les médias afin de s'y adapter pour pouvoir relever les défis », a souligné le délégué r égional de l'Ouest du Conseil supérieur de la communication, Evariste Bationo.

Outre les deux conférenciers, Jean philippe Tougouma, journaliste aux Editions Sidwaya, a retracé l'histoire des Editions Sidwaya et de l'Agence d'information du Burkina (AIB) et présenté les défis qui se présentent à ces médias publics.