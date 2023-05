Ile Maurice: Accident de la route à Ébène - L'accusation de complot contre Adrien Duval rayée

L'accusation de complot retenue contre l'ex-député Adrien Duval, après un accident de la route à Ébène, a été rayée, hier, au tribunal de Rose-Hill. Le bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP), représenté par Me Akil Anand Ramdahen, Principal State Counsel, a déposé devant le magistrat Irfaz Nahire une motion d'arrêt du procès contre Me Adrien Duval. Il n'y a aucune preuve de complot contre lui.

Mais le fils du leader de l'opposition n'est pas pour autant au bout de ses peines. Me Akil Anand Ramdahen a logé, hier toujours, un autre procès contre Adrien Duval. Il répond cette fois de quatre charges dans le cadre du même accident. Il lui est reproché d'avoir refusé de se soumettre à un alcootest et à un test urinaire, d'avoir infligé des «involuntary wounds and blows by imprudence» à la conductrice de la voiture accidentée, d'avoir refusé de fournir un «specimen of breath», et d'avoir conduit une voiture avec une concentration d'alcool dans le sang supérieure au taux autorisé. La conductrice de la voiture accidentée, Sajeeda Joomun, était représentée par Me Roubina Jaddoo, ex-ministre dans le gouvernement MSM.

L'accident impliquant l'ex-député Adrien Duval a été vivement commenté par le Premier ministre Pravind Jugnauth lors des travaux parlementaires. Il s'était produit le 21 septembre 2022 à Ébène.

Le procès a été fixé au 22 novembre 2023 au tribunal de Rose-Hill. Adrien Duval est représenté par Me Robin Ramburn, Senior Counsel, Me Jacques Laval Panglose, Me Narain Ramdass et Me Hisham Oozeer, avocats.