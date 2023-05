Maroc: PSG - Hiba Abouk met les choses au clair et se paie Achraf Hakimi

L'actrice espagnole Hiba Abouk, futur ex épouse de Achraf Hakimi, qui s'est faite connaître du public français suite à la sombre affaire concernant le joueur du PSG qui fait l'objet d'une enquête pour viol, a récemment été la cible d'attaques sur les réseaux sociaux. Les commentaires machistes et les accusations selon lesquelles elle ne serait attirée que par l'argent ont fusé depuis l'annonce de sa procédure de divorce.

Dans l'émission espagnole Salvame, indique Jeunesfooteux, Hiba Abouk est une nouvelle fois sortie du silence pour répondre aux attaques injustes dont elle fait l'objet depuis plusieurs semaine.

« C'est un monde machiste et misogyne étant donné que lorsque nous avons commencé notre relation, il ne gagnait pas d'argent et j'étais plus connue que lui. Imaginez. Ce qui est bien, c'est que ce qu'ils disent ne m'affecte plus, je veux être discrète pour que demain, je n'affecte pas notre famille. J'espère que la justice et le bon sens sont de mon côté », a t'elle confié via un message qu'elle a fait parvenir à l'émission.