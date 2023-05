Cote d'Ivoire: Sécurisation foncière - Vers un appui budgétaire de 13 milliards FCFA de l'AFD

Des ressources qui permettront de booster le processus de la sécurisation foncière en Côte d'Ivoire. L'Agence française de Développement envisage de mettre à la disposition du pays, un appui budgétaire de 13,25 milliards de francs CFA pour aider ce processus. Et ce, dans le cadre de la phase 3 du Contrat de Désendettement et de Développement (C2D-3).

A cet effet, le ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, a reçu en audience à son cabinet, le mercredi 12 avril 2023, une mission de l'Agence française de Développement qui a séjourné en Côte d'Ivoire du 11 au 14 avril 2023.

Conduite par Denis Vasseur, responsable d'équipe projet de la division ARB, la mission avait pour objectif la finalisation des documents du projet « Financement Budgétaire - Programme Foncier - FB-PR Foncier / C2C3) ».

Elle a ainsi passé en revue et validé d'accord partie, les indicateurs de réalisation des différentes étapes du projet ; dimensionné l'accord partie, les cibles des indicateurs et les montants liés aux décaissements éligibles au financement de l'AFD (Tranches fixes c'est-à-dire 60% du montant de l'appui versés sans référence à un indicateur quelconque, tranches variables c'est-à-dire 40% du montant de l'appui versé selon les indicateurs réalisés); et enfin, élaboré d'accord partie une proposition de planification du déploiement du projet sur le terrain.

Le projet couvrira les régions du Poro, du Tchologo, du Hambol et du Gbêkê pour 5 départements bénéficiaires. Notamment Sinématiali, Ferkessédougou, Katiola, Botro et Béoumi, avec 21 sous-préfectures, comprenant au total 517 villages dont 264 pour les délimitations de territoires de villages et l'ensemble des 517 pour la production de certificats fonciers.

Le projet a été conçu en liaison étroite avec la Banque mondiale, afin qu'il couvre les zones non-encore atteintes par le Projet d'Amélioration et de Mise en OEuvre de la Politique Foncière Rurale (PAMOFOR) et le nouveau projet en gestation, le Projet de Renforcement de la Sécurisation Foncière Rurale (PRESFOR).

Financé par l'AFD, le projet est conçu comme une continuité dans les zones où le Projet d'Appui à la Relance des Filières Agricoles de Côte d'Ivoire (PARFACI) est intervenu (2014-2019).