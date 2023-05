Afrique: Serge Mimpo - « On n'a jamais été aussi maladroit devant les buts »

Le sélectionneur des Lions indomptables pense que son équipe a été méconnaissable lors de la défaite face au Mali. Il promet de corriger les manquements observés avant le duel déterminant, dimanche face au Burkina Faso, une sorte de finale dans le groupe C.

Battu par le Mali (0-2) alors qu'il faisait son entrée dans la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies 2023, le Cameroun, tenant du titre, a compromis ses chances de qualification pour les quarts de finale.

Son sélectionneur Serge Mimpo regrette une inhabituelle maladresse de ses attaquants. "Depuis qu'on joue, on n'a jamais été aussi maladroits devant les buts. Surtout notre meilleur buteur (Dorinel Yondjo Matah, ndlr) qui a toujours été adroit devant les buts, c'est problématique, ça peut arriver mais ça ne doit pas se répéter", a-t-il déclaré.

Le Cameroun devait éviter ce faux pas pour ne pas compromettre ses chances de qualification.

Il lui reste désormais une finale à aller disputer et remporter absolument face au Burkina Faso puisque les Lions U17 ont la plus mauvaise différence de buts dans le groupe (-2).

L'ancien Lion indomptable en est conscient. Il pense qu'il serait urgent de corriger ces manquements observés face aux bourreaux maliens avant d'aller chercher cette victoire impérative. " On va jouer simple contre le Burkina Faso, comme on sait le faire.

C'est vrai qu'il y a eu ce faux pas mais on va beaucoup parler avec les gamins, on va beaucoup discuter et tirer une bonne conclusion afin que dimanche on puisse faire notre jeu. Il n'y a pas d'autres alternatives, on doit gagner pour passer.", a-t-il indiqué. Et d'ajouter, confiant : "On ira jouer contre le Burkina et on va essayer de gagner pour se qualifier."

Le match Burkina Faso -Cameroun est programmé le dimanche 7 mai 2023 à partir de 20 heures au Stade du 19 mai 1956 d'annaba.