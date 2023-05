Afrique: CAN U17 TotalEnergies - Dia n'entend prendre aucun risque face à la Somalie

Le sélectionneur du Sénégal, Saliou Dia, a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de prendre des risques face à la Somalie alors que les deux équipes s'affronte vendredi lors de leur dernier match du Groupe A de la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies 2023 à Constantine.

Le Sénégal a déjà obtenu son ticket pour les quarts de finale et est assuré de terminer premier du groupe. Il peut donc s'offrir le luxe de faire tourner son effectif face aux bleus somaliens.

Mais l'entraîneur Dia annonce qu'il alignera toujours sa meilleure équipe de départ malgré tout ce qui joue en leur faveur.

« Nous ne sommes pas là pour changer l'équipe. Nous garderons l'équipe la plus forte. On changera peut-être un ou deux joueurs qui ont des cartons jaunes mais pour le reste, on mettra notre meilleure équipe », a noté le coach.

Il se méfie de la formation somalienne qui, selon lui, a fait montre d'énormes qualités et ne doit pas être prise à la légère.

"Le premier match n'était peut-être pas aussi bon parce que c'était leur tout premier match dans le tournoi, mais lors du deuxième match contre le Congo, nous avons vu une très bonne équipe. Ils jouent un beau football, ont des joueurs concentrés et déterminés et ils se battent », a déclaré l'entraîneur Dia.

Il a cité trois joueurs de la Somalie qui selon lui font partie de ceux qui se sont vraiment démarqués dans le tournoi. Il s'agit de Abdiasis Bahur, Abdalla Osman et Ayub Madey

Le défenseur Falou Diouf a quant à lui déclaré que les joueurs avaient l'intention de terminer parfaitement la phase de groupes, et note qu'ils cherchaient une victoire

vendredi.

"Nous avons joué deux matches et nous nous sommes déjà qualifiés pour les quarts de finale, nous aborderons donc ce prochain match calmement et sans pression. Nous espérons bien gérer le match et gagner », a-t-il déclaré.

Dans le même temps, l'équipe du Sénégal évite de se mettre la pression eu égard à ce que leurs aînés ont réalisé dans diverses catégories ces deux dernières années.

Le Sénégal détient les trophées de la CAN senior, de la CAN du Beach Soccer, du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) et de la CAN des moins de 20 ans gagnée en Égypte au début de cette année.

« Peut-être que cela peut être une motivation pour nous, mais le plus important est que nous soyons ici pour apprendre. Nous ne sommes pas favoris car le Sénégal ne s'est jamais qualifié pour le second tour. Pour nous, c'est ici une étape positive. Le résultat n'est pas tant important que la formation et l'expérience pour se construire pour l'avenir », a noté l'entraîneur.

Les deux précédentes participations du Sénégal en 2011 et 2019 se sont terminées en phase de groupes.l