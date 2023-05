Afrique: Soumaïla Coulibaly - « Le premier match nous a beaucoup aidés »

Vainqueur face au Cameroun (2-0) ce jeudi soir, à l'occasion de la deuxième journée de la phase de poules de la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies 2023 dans le groupe C, le Mali décroche sa qualification pour les quarts de finale.

Son sélectionneur Soumaïla Coulibaly pense que le succès face au Burkina lors de la première journée a aidé mentalement son équipe, à l'occasion de cette deuxième sortie.

Les Aigles U17 se sont imposés en toute fin de partie grâce à des réalisations signées Mahamoud Barry (86e) et Mamadou Doumbia (90+5). Ces deux buts, bien que tardifs, sont venus concrétiser la domination de l'équipe malienne qui semblait en confiance face aux tenants du titre camerounais.

Le sélectionneur Soumaïla Coulibaly pense que cette manière de jouer libéré a été favorisée par la victoire décrochée lors de la première journée contre le Burkina Faso (1-0). « Le premier match nous a beaucoup aidés, nous avons été plus frais mentalement. Le Cameroun a joué avec beaucoup de calculs, en se disant qu'il fallait gagner ou faire match nul pour avancer et c'était un peu compliqué pour eux », a-t-il expliqué en conférence de presse.

Désormais qualifié pour les quarts, le technicien malien déclare n'avoir pas une préférence particulière quant aux adversaires pour cette prochaine étape.

« Ce qui est bien, c'est que nous allons rester dans notre base ici. Toute équipe qui viendra ici, nous allons les affronter. Je ne calcule pas un adversaire particulier. », a-t-il assuré.

Concernant les prochains objectifs, il affirme : « On ne va pas changer notre objectif. Maintenant, on va penser aux quarts de finale, on aborde toutes nos rencontres comme des finales. Notre premier objectif est d'atteindre le dernier carré. »

En attendant, il entend profiter du fait que son équipe soit exempte à la prochaine journée pour offrir un petit repos à ses poulains avant d'attaquer les prochaines étapes ultra-décisives de la compétition.

« Si on a deux jours de plus que les autres, ça va nous aider. On va profiter de ces deux jours pour nous reposer », a-t-il annoncé.