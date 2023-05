Madagascar: Loi de règlement 2019 - Une bonne performance économique malgré un contexte international difficile

La loi de règlement est un « miroir » des lois de finances initiales et rectificatives qui permet de vérifier si l'autorisation parlementaire a été respectée formellement. Le ministère de l'Economie et des Finances vient de publier sur son site la loi de règlement pour 2019.

Une loi de règlement qui confirme en tout cas la tendance à une croissance économique modérée constatée ces dernières années. Et ce dans un contexte international marqué par une très faible croissance.

4,4%

« Le Système de Comptabilité Nationale de Madagascar établit la croissance économique de 2019 à 4,4% », lit-on dans cette loi de règlement 2019. L'exercice 2019 a traduit une évolution positive du produit intérieur brut (PIB). « Le Produit Intérieur Brut (PIB) malgache a augmenté de 4,4% (contre 3,2% en 2018), avec une inflation maîtrisée à 4% à la fin de l'année. Grâce aux efforts entrepris par l'administration fiscale, le taux de pression fiscale nette a été de 10,5% (+0,2 point comparé à 2018). Quant au déficit budgétaire, il a été contenu à -1,4% du PIB. La dépréciation de l'ariary a été limitée à 4,5% par rapport au dollar américain. Enfin, le déficit de la balance des paiements a été compensée par la bonne situation de la balance des services ainsi que par l'excédent de la balance des transferts courants et des opérations en capital et financières ».

Ralentissement mondial

Une bonne performance en tout cas, pour le pays quand on sait que l'année 2019 a vu une continuation du ralentissement économique mondial, déjà observé en 2018. En effet, « la croissance mondiale pour 2019 est estimée à 2,9% par le Fonds Monétaire International (FMI) dans l'édition de janvier 2020 de son rapport sur les Perspectives Économiques Mondiales (soit 0,6 point de pourcentage de moins que la prévision initiale de janvier 2019 et 0,1 point de moins que les prévisions d'octobre 2019). L'incertitude née de la persistance des différends commerciaux entre les Etats-Unis et la Chine, les tensions géopolitiques et les troubles sociaux dans les pays du Moyen Orient, et les catastrophes naturelles dans les Caraïbes (ouragan), en Afrique de l'Est (inondations), et en Afrique Australe (sécheresse) ont pesé sur les activités en 2019 ».

Deux secteurs porteurs

L'agriculture et l'industrie sont les deux secteurs à l'origine de cette belle performance. En effet, « le secteur primaire a affiché une croissance de 5,9%, porté par la branche Agriculture qui a bénéficié de bonnes conditions climatiques et des retombées fructueuses des nombreux travaux de réhabilitation et de construction d'infrastructures agricoles ainsi que d'appui à la mécanisation. Une très forte hausse de 7,6% a été enregistrée pour la branche de l'agriculture ; la production rizicole a ainsi augmenté de 5% durant la période de 2018-2019 comparée à la campagne précédente pour atteindre 4,2 millions de tonnes ». Quant aux branches Elevage et pêche, et sylviculture, elles affichent une croissance respective de 2,5% et de 1%.

Par ailleurs, « la bonne performance de l'économie malgache en 2019 trouve également son origine dans le dynamisme du secteur secondaire qui a connu une croissance de 6,8%. La branche Industrie extractive a connu une croissance de 10,3%, portée notamment par les exportations de nickel dont la valeur a augmenté de 8,4%. Pour sa part, la branche Textile a fini l'année 2019 avec une hausse de 8,2% de sa valeur ajoutée (la valeur des exportations des zones franches textiles a crû de 2,5%). Les autres branches du secteur secondaire affichent des croissances relativement stables par rapport à l'année 2018 (entre autres : 2,7% pour le bois, papiers, imprimerie ; 6% pour les matériaux de construction ; 7,4% pour les industries métalliques) ».