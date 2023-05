Madagascar: ART culinaire - Evolution progressive de la cuisine malgache

Comme presque toutes les cuisines du monde, la cuisine malgache s'adapte, évolue et adopte des mets et sauces de différents horizons. Un savoir-faire qui se transmet de génération en génération mais qui se transforme aussi selon la tendance et le courant artistique.

Tout comme la mayonnaise et la moutarde, ainsi que les épices asiatiques, aujourd'hui, la sauce soja a trouvé sa place dans l'art culinaire de la Grande île. Ce condiment est souvent utilisé pour accompagner les salades ou les sushis mais la sauce soja peut aussi être chauffée. Par exemple, pour préparer des nouilles sautées ou dans une marinade pour relever la saveur des viandes et des poissons.

D'après Natanaela Andriambolamanana, responsable d'un restaurant à Ambodivona, « Les plats de résistance comme les soupes, les nouilles, les pâtes jaunes ainsi que les amuse-bouches salés tels que les nems et sambos... contiennent systématiquement de la sauce soja ou sauce d'huître selon le besoin. Le « dark » s'utilise pour donner plus de couleur tandis que le « light » rehausse le goût des aliments ». Il ajoute que l'utilisation de ces condiments par les ménages malgaches donne un goût particulier à la cuisine traditionnelle. Un petit plus pour « pimenter la sauce » comme on dit, dès qu'il s'agit de grillade, que ce soit du poulet, de la viande, des fruits de mer et même de la pizza.