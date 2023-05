Madagascar: Portrait - Oliravaka Amely Manouella Rakotoarimalala, la « Miangaly » dans « L'île rouge »

Oliravaka Amely Manouella Rakotoarimalala apparaît dans l'affiche de « L'île rouge » (sortie le 31 mai), aux côtés d'acteurs et actrices confirmés du cinéma européen. De son quartier à Andavamamba, elle atterrira bientôt sur les tapis rouges des grands rendez-vous du cinéma mondial.

« Tu te souviens quand nous étions en tournage à Ivato... c'est la maison où Miangaly habite... je ne m'en souviens plus, c'était où ? », Oliravaka Amely Manouella Rakotoarimalala semble oublier qu'elle vient de jouer dans « L'Île rouge », un film à gros budget avec des grands noms de la réalisation du cinéma francophone. Elle n'hésite pas à demander à son professeur de mathématique de père dès qu'elle hésite sur un détail à confirmer. Apparaît alors cette jeune femme sûre d'elle-même, devenant la petite « chouchou de papa », son meilleur protecteur devant l'Eternel. A chacune des scènes qu'elle a tournées dans ce long métrage historico-fiction, papa et maman étaient toujours présents. « Nous avons tourné au Bani donc, puis sur la Rocade d'Ivato et dans une maison aux alentours ».

Ayant grandi à Andavamamba, quartier à la réputation sulfureuse, elle a tout de suite su ce qu'elle voulait. « Je suis mannequin, je dessine, je fais des défilés, j'adore la musique... », lance-t-elle d'emblée. Et d'ajouter. « A Madagascar, le fashion n'est pas vraiment pris au sérieux ». Une vérité aussi vieille que les Tsingy de Bemaraha. Dans la Grande Île, les métiers de l'art audiovisuel sous toutes leurs formes, mode, musique, cinéma, bande dessinée, peinture, théâtre... sont peu appréciés des parents. Atteignant son summum dans les années '70 et '80 quand une carrière de chanteur était tout de suite mise en parallèle avec débauche et perversion. Le père de l'actrice en a été conscient. « Au tout début, je n'étais pas d'accord. Je suis mathématicien, je n'y croyais pas. Puis en quinze jours de tournage, avec son salaire, elle a amassé ce que j'ai pu gagner pendant toute une vie avec ma retraite - il hésite un peu - je suis très fier ».

Les moyens de l'équipe ont suffi à le convaincre. « A chaque tournage, dans n'importe quel lieu, il y avait trois semi-remorques de matériels », poursuit le paternel. Et dire que tout cela a commencé par une inscription sur les réseaux sociaux ! De sa voix assurée, Oliravaka Amely Manouella Rakotoarimalala se souvient. « Il y avait une annonce sur Facebook ». Elle a postulé et tout s'enchaîne. La première audition a été une improvisation pour camper le personnage de Miangaly, amante d'un colon. A la seconde audition, pour lire des textes, ils n'étaient plus que quatre. Elle tient le rôle. A partir de là, sa vie bascule vers le vaste monde du cinéma international. D'après elle, la réalisation se déroulait dans une atmosphère sans pression. « Il n'y avait pas de grandes directives... Robin (Campillo) me guidait toujours ».

A côté d'elle et des autres Malgaches dans « L'Île rouge », figurent des acteurs professionnels comme Nadia Tereszkiewicz et Quim Gutiérrez, meilleur espoir masculin en 2007. « Il ne faut pas avoir peur parce que ce sont des professionnels », met-elle en avant. Cependant, le tournage a eu ses moments d'émotion et de travail sur soi-même intenses. Surtout lors des scènes de tension extrême. Le film se déroule durant la colonisation de Madagascar, avec tout son lot de drames, voire de violences et d'amertume réciproque entre dominant et dominé. Le pire, c'est que Miangaly, le personnage joué par Oliravaka est l'amante d'un « blanc ». Bonjour le déchirement psycho-social. Elle y pleure, y cache ses émotions, feint la joie, tombe d'amour...